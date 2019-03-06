بلدية رأس الخيمة تفتتح مقصب الغيل بتكلفة 10 ملايين درهم

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

افتتحت دائرة بلدية رأس الخيمة، أمس، مقصب الغيل الجديد الذي يخدم 10 مناطق جنوبية من إمارة رأس الخيمة، بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين درهم، ويحتوي على أنظمة إلكترونية حديثة، تساهم في إنجاز المهام والمتطلبات كافة للمتعاملين بأسرع وقت ممكن.

وقال منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة: «إن دائرة البلدية تمضي باتجاه الجودة والتميز باستمرار، وذلك لمواكبة الاستراتيجية المعتمدة، وتلبية التطلعات في التطور والتنمية، وإنجاز المشاريع المعتمدة لهذا العام».

وأضاف: «إن إنشاء هذا المقصب يأتي لتلبية وتيسير احتياجات أهالي المناطق الجنوبية البعيدة عن المدينة ممن يجدون صعوبة في قصد المقاصب الموجودة في المدينة، خاصة خلال الأعياد والعطل، وبالأخص عيد الأضحى المبارك، وأن دائرة البلدية تسعى دائماً إلى الارتقاء بجودة الخدمات والتيسير على المواطن والمقيم سواء، مما يجسد استراتيجيتها في تقديم خدمات نوعية وذات جودة عالية».

من جهتها، قالت شيماء الطنيجي، مدير إدارة الصحة العامة: «إن افتتاح المقصب الجديد سيخفف الزحام الذي تشهده المقاصب الأخرى في الإمارة، ومنها المقصب المركزي ومقصب رأس الخيمة ومقصب شوكة، إلى جانب التقليل من مدة انتظار المتعاملين، والتي كانت تحدث في السابق، خاصة خلال المناسبات وأيام الأعياد، بجانب أنه سيقضي على ظاهرة القصابين الجائلين».