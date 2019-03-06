هزاع أبوالريش (أبوظبي) ينظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الدورة الجديدة من «مسابقة المهارات الوطنية 2019»، خلال الفترة من 15-18 أبريل المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبمشاركة مئات المواهب الوطنية في مختلف المجالات الصناعية والتكنولوجية ذات العلاقة الوثيقة بالتقدم الصناعي، ومصادر الثروة في دولة الإمارات في الحاضر والمستقبل.وقال مبارك سعيد الشامسي مدير عام المركز لـ«الاتحاد»: إن المسابقة تعد ملتقى لاكتشاف وصناعة المواهب الوطنية القادرة على تلبية متطلبات وأهداف رؤية أبوظبي 2030 والخطة الاستراتيجية للدولة 2021 ومن هذه الأهداف دعم التنمية الصناعية في دولة الإمارات، والمساهمة بالدور الفاعل في تطوير المهارات التقنية بين الشباب الإماراتي. وأوضح علي محمد المرزوقي، رئيس مهارات الإمارات في «أبوظبي التقني» رئيس اللجنة العليا لتنظيم الدورة الجديدة من المسابقة، بأن عمل اللجنة قد بدأ فعلياً منذ انتهاء الدورة الماضية من المسابقة 2018، ويواصل «أبوظبي التقني» فتح باب التسجيل أمام الطلبة المواطنين، ومنهم أصحاب الهمم للمشاركة في المسابقة حتى 28 مارس الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «المهارات الوطنية» تنطلق أبريل المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.