«الوطني للسعادة» يدرب على جودة الحياة

دبي (الاتحاد) أطلق البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، سلسلة ورش تدريبية لبناء قدرات موظفي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وتدريبهم على آليات استخدام النماذج الـ120 لجودة الحياة في بيئة العمل التي طورها البرنامج بهدف تبني مفهوم جودة الحياة في بيئة عمل المؤسسات في دولة الإمارات، وتطوير ثقافة قائمة على أربعة محاور رئيسة هي تعزيز الصحة، وتوطيد العلاقات وتحقيق القدرات، وترسيخ الغاية. وأكدت علياء الملا، مدير في البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، أهمية بناء قدرات موظفي الحكومة لتوظيف نماذج جودة الحياة في بيئة العمل، ما ينعكس إيجاباً على رأس المال البشري ومستويات الكفاءة والأداء والإنتاجية. وسلطت الورشة الضوء على المحاور الرئيسة لنماذج جودة الحياة في بيئة العمل.

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