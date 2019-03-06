متعاملون: «تم» تسهل إنجاز المعاملات وموظفوها مؤهلون

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أكد متعاملون مع مراكز «تم» في دائرة التنمية الاقتصادية بجزيرة أبوظبي ومجمع الفرسان بمدينة خليفة، أن الخدمات المقدمة في المراكز متكاملة وتوفر الوقت والجهد، حيث إنه لم يعد هناك حاجة لزيارة أكثر من جهة حكومية لإتمام المعاملات، سواء كانت للمواطنين أم المقيمين أم رجال الأعمال الراغبين في إتمام الإجراءات الخاصة بهم فيما يتعلق بجميع المعاملات الحكومية.

والتقت «الاتحاد» عدداً من المواطنين والمقيمين ورجال أعمال خلال جولة في مراكز «تم» التابع لهيئة الأنظمة والخدمات الذكية الموجودة في أبوظبي.

وقال المواطن صلاح الدين ناصر شقران الحارثي: «حضرت للتقديم على طلب الدعم الاجتماعي وعلى الرغم من المستندات المطلوبة من الجهة الحكومية المعنية، إلا أن مركز «تم» اكتفى ببطاقة الهوية، وخلال فترة خمس إلى 10 دقائق تم إنجاز الطلب، ولم أنتظر لأوقات طويلة حتى أحصل على الخدمة». وأضاف أن المكان مريح للغاية وسهل الوصول إليه، كما تتوافر خدمة صف السيارة مجاناً، وهو أمر متميز، ويضيف للخدمة ميزة إضافية، علاوة على شمولية الخدمات، حيث إن جميع الجهات الحكومية مرتبطة تحت مظلة «تم»، ولا يوجد ازدحام بفضل سهولة الخطوات، مشيراً إلى أن المركز قريب من المناطق خارج جزيرة أبوظبي خاصة للمناطق في الشهامة والشامخة والشوامخ.

وقال سيمون تاكور، مقيم هندي الجنسية، مدير مشتريات في إحدى الشركات الكبرى، إن التجربة فريدة، وأعتقد أنها ستغير وجه الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي، حيث إن الموظفين لديهم معرفة جيدة بالإجراء الصحيح، والذي لا يستغرق وقتاً كبيراً، وهو أمر لافت للنظر، وسيضيف الكثير من التطور على الإجراءات الحكومية.

وأضاف: حضرت لتجديد تصريح المواقف الخاص بسيارتي، ولم يستغرق الوقت سوى خمس إلى سبع دقائق، حيث قدمت صورة جواز السفر، وبطاقة الهوية، وعقد الإيجار، وتم الإجراء في دقائق. «إنه أمر رائع».

وعن تجربتها الأولى في مراكز «تم»، قالت الدكتورة فخرية على بوحليقة: حضرت لمركز «تم» حيث إنني سمعت عن سهولة الإجراءات به، وأبرز ما وجدت من الخدمات المميزة هو الاستقبال الرائع والترحيب بجميع المتعاملين، حيث ينتظر موظفو المركز المتعاملين، وفور الدخول يتم السؤال عن المعاملة التي يريد المتعامل إنجازها».

وأضافت: «تخصصي في الدكتوراه كان في علم الأحياء والعلوم، الأمر الذي كون خبرات لدي أود استخدامها في إعداد وجبات صحية، وهذه هي الخطوة الأولى لبدء مشروعي الخاص، وحضرت إلى «تم» للحصول على الترخيص، وبالفعل لم يتطلب إنجاز المعاملة إلا بطاقة الهوية، وعبر تسجيل الدخول الذكي (smart pass)، حيث إن بطاقة الهوية أصبحت أساس المعاملات، ولم يستغرق الأمر سوى سبع دقائق».

ووصف المواطن على أحمد عبدالله، رجل أعمال، مركز «تم» بأنه يشبه الفنادق والخدمات عالية الجودة، وقال: «إنني لم أكن أتوقع أن مركز «تم» يقدم خدمات حكومية، وينجز معاملات بهذا الشكل والمضمون المتميز، حيث يتواجد موظفو المركز مع كل متعامل، ولا يدخرون جهداً من أجل إنجاز المعاملات بالشكل الصحيح وفي وقت محدد».

وأضاف عبدالله الذي يعمل في مجال الاستيراد والتوكيلات، إن المعاملة التي حضرت لإنجازها هي تعديل الشكل القانوني للشركة، وبالفعل تم «الدخول الذكي» وقام موظف المتعاملين في المركز بتقديم شرح واف عن كيفية استخدام خاصية الدخول الذكي، وما الخدمات التي يمكن أن ينجزها المتعامل عن طريق التطبيق الذكي، أو المنصة الرقمية.

وعن الخطوات التي تتطلبها بعض المعاملات، مثل إنشاء شركة، أو افتتاح رخصة تجارية، قال محمد الماضي -أردني، ويعمل في إحدى شركات جبل علي بدبي، ومسؤول عن تأسيس فرع في أبوظبي- إن: الخدمات مبشرة بالخير وتتسم بالسهولة إلى حد كبير ومن خلال «تم»، فقد حضرت أمس، وتعرفت على المستندات المطلوبة، وأكملت النواقص، واليوم عدت مرة أخرى، ومن المتوقع أن تستغرق مدة الحصول على ترخيص وافتتاح فرع لشركتنا في أبوظبي في غضون يومين، أو ثلاثة على الأكثر، وهو وقت قياسي.