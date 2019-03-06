رفع أعداد طلبة مسار النخبة إلى 10 آلاف طالب العام المقبل

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكد معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعتزم رفع عدد الطلبة الملتحقين بمسار النخبة من 7 آلاف و500 إلى 10 آلاف طالب، بدءاً من العام المقبل.

ونوه إلى التوسع في تدريس المواد باللغة الإنجليزية على مستوى الدولة، ومن بينها الرياضيات والتصميم والابتكار والعلوم والكمبيوتر.

وقال، خلال المحاضرة التي نظمها مكتب شؤون المجالس بديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، في مجلس محمد خلف في منطقة الكرامة بأبوظبي، أول أمس، إن الوزارة بصدد تنفيذ إجراءات تطويرية تستهدف شريحة الطفولة المبكرة من عمر صفر إلى 4 أعوام، يتم البناء عليها لتطوير المرحلة الدراسية التالية.

وأكد معاليه أن مادة التصميم والابتكار يتم بدءاً من العام المقبل تدريسها لتشمل الطلبة من رياض الأطفال وحتى الثاني عشر، بعد نجاح المرحلة التجريبية التي تمت في 5 مدارس رياض أطفال والأثر الإيجابي الذي انعكس على أداء الطلبة.

ونوه إلى الإعداد لتدريس لغات ثلاث تشمل الصينية والإسبانية والفرنسية، لتكون لغة ثالثة للطلبة بخلاف اللغة الإنجليزية، ويختار الطالب اللغة التي تناسبه.

واستعرض معاليه المسارات المتنوعة التي تتماشى وقدرات الطلبة، ومن بينها مسار النخبة، وأوضح معاليه أن مسار النخبة الذي يعتمد على اختيار الطلبة من الصف الخامس، ويتم وضعهم في مسار تخصصي بهدف الوصول إلى أفضل 50 جامعة في العالم وحصل بعضهم على مقاعد بتلك الجامعات، وهو ما يؤكد أننا نسير بالمسار الصحيح، وأن عدد الطلبة ضمن هذا المسار خلال العام الدراسي الجاري 7 آلاف و500 طالب، وهناك خطة للوصول إلى 10 آلاف طالب ضمن هذا المسار العام المقبل، وخلال الثلاث سنوات الماضية التحق 50? من الطلبة من هذا المسار بأفضل 50 جامعة عالمياً، ويمكن للطلبة من خريجي هذا المسار اختصار عام دراسي بالجامعة بعد اجتياز الاختبارات الدولية.

وقال معاليه: إن هناك توجهاً مستمراً لتطوير البرامج، ومنها تدريس اللغات الثلاث بخلاف اللغة الإنجليزية، وتشمل استحداث اللغة الصينية والتي بدأ تطبيقها، والإسبانية والفرنسية، ويترك للطالب حرية الاختيار بين اللغة التي تناسبه، ويجري بلورة كيفية تطبيق ذلك، وهو توجه لتمكين الطلبة من المواطنين والمقيمين من المنافسة في سوق العمل، وتنمية مهاراتهم.

شهد المحاضرة، عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وفوزية حسن غريب، الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية بوزارة التربية والتعليم، والشيخة خلود القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة بوزارة التربية والتعليم، ولبنى الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بالإنابة، والدكتور حسان المهيري، الوكيل المساعد للاعتماد والخدمات التعلمية، وعدد من المسؤولين، والشخصيات القيادية.