في الشارقة.. أطفال في مهمة السباحة والإنقاذ

الشارقة (الاتحاد)

نظمت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، دورة «المنقذ الصغير»، التي استهدفت 19 طفلاً من أطفال النشاط الرياضي بمراكز مدينة الشارقة، وأقيمت في مسبح مركز الطفل في الرقة على مدى أسبوع.

وتعرف الأطفال في الجانب النظري من الدورة إلى طرق الإنقاذ ومهارات التعامل في حالات الغرق، إضافة إلى مفهوم الإسعافات الأولية ومعداتها، وطرق التواصل مع الجهات المختصة كالإسعاف، والشرطة في حالات الطوارئ.

كما تعرفوا إلى أنواع الغرق وآلية الإنقاذ ومعداتها، وأهم المهارات المطلوبة لإخراج الغريق من الحوض، والإجراءات اللازمة قبل الإنقاذ للحفاظ على سلامته وإيصاله إلى المكان الآمن، لإجراء الإسعافات الأولية وعملية الإنعاش.

أما في الجانب العملي، فقد تدربوا على حالات الإنقاذ، وكيفية إجراء التنفس للغريق، وإخراج الماء من معدته.

وتسعى أطفال الشارقة من خلال هذه الدورة التي تُقام للعام الثاني على التوالي، إلى إعداد وتأهيل فريق من الأطفال المتخصصين في السباحة والإنقاذ ولديهم القدرة على إنقاذ الغريق، وإجراء الإسعافات الأولية في المراكز، لمساعدة أقرانهم عند الأزمات والطوارئ، إلى جانب نشر ثقافة العمل الإنساني بين الأطفال في مختلف المراكز.