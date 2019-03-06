«أبوظبي للإعلام» تنظم ورشة «تمكين الإعلاميين في مكافحة الـسمنة»

منى الحمودي (أبوظبي)

نظمت «أبوظبي للإعلام» بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي، ورشة عمل تدريبية، أمس؛ بهدف تمكين الإعلاميين في مجال مكافحة السمنة ليكونوا سفراء الصحة للمجتمع.

تناولت الورشة محاور أساسية عدة متعلقة بالسمنة، منها السمنة عالمياً ومحلياً، وقرار لجنة التنمية الاجتماعية، والمشاريع الرئيسة في استراتيجية مكافحة سمنة الأطفال في إمارة أبوظبي. وقال سعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام «أبوظبي للإعلام»: إن تنظيم «أبوظبي للإعلام» بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي هذه الورشة، يعبر عن رؤية دائرة الصحة في تعاونها الفذ الذي يساهم في توسع الآفاق لدى الإعلاميين.

وأضاف: «ندرك أن معضلة السمنة تشكل تحدياً كبيراً، ليس في الإمارات فقط، بل على مستوى دول العالم، وتأتي جهود دائرة الصحة لتشكل الخط الأول لوقف ارتفاع عدد المصابين بالسمنة في الإمارة، خصوصاً أن السمنة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بداء السكري».

وتابع ابن تميم: «مما لا شك فيه أن دور دائرة الصحة و(أبوظبي للإعلام)، دور مهم في وضع الأسس والقواعد في الممارسات المهمة التي يمكن الاستفادة منها مع بقية المؤسسات لتحقيق هدف القضاء على السمنة في الإمارة».

من جانبها، قالت الدكتورة أمنيات الهاجري، مدير دائرة الصحة العامة في دائرة الصحة - أبوظبي: «ندرك في دائرة الصحة - أبوظبي، دور الإعلام في صناعة التغيير الإيجابي، وأهميته البالغة في إيصال رسالتنا إلى المجتمع. ومن هنا، حرصنا على تعزيز سبل التعاون المشترك مع شركة أبوظبي الإعلام، من خلال حشد الجهود لمكافحة السمنة، ونشر الوعي بهذه الآفة الخطيرة التي تهدد صحة مجتمعاتنا، وبالتالي تحقيق رؤيتنا أبوظبي مجتمع معافى».

وأعربت الهاجري عن سعادتها باستضافة شركة أبوظبي للإعلام فريق الدائرة لعقد الورشة التدريبية للإعلاميين حول مكافحة السمنة ليكونوا سفراء للصحة في المجتمع، وأداة مهمة للترويج للمعلومات الصحية المعتمدة من الدائرة.

أنواع الأنظمة الغذائية

وأشارت رحمة الكتبي مستشار الصحة العامة في دائرة الصحة، خلال الورشة، إلى وجود 1 من كل 3 أطفال يعاني زيادة الوزن أو السمنة في إمارة أبوظبي، وبالنسبة للبالغين هناك 2 من كل 3 بالغين يعانون السمنة. أما على الصعيد العالمي، فإن أكثر من تريليوني دولار تنفق على الرعاية الصحية ذات الصلة بالسمنة.

وأشارت إلى أن التقارير الخاصة بشركات تصنيع المشروبات الغازية وبعد تطبيق الضريبة في الدولة، بينت أن 50% من الشركات بدأت تخفيض نسبة السكر في مشروباتها، خصوصاً مع ارتباط نسبة السكر لكل ملم من المشروب بالضريبة.

ولفتت الكتبي إلى أن السمنة على مدى السنوات السبع (2011 - 2017)، ارتفعت ووصلت إلى 17% وهو ما يعتبر نسبة عالية، مما دعا إلى قرار تشكيل لجنة التنمية الاجتماعية عام 2016، لتشكل فريق عمل برئاسة دائرة الصحة لإيجاد الحلول الصائبة، ووضع الخطوات اللازمة.

الأمراض المزمنة

أكدت الدكتورة لميس بوحليقة، رئيس قسم الأمراض المزمنة في دائرة الصحة - أبوظبي، خلال الورشة، أن الأمراض المزمنة كأمراض القلب والأوعية الدموية، أصبحت من الأسباب الأكثر شيوعاً للوفيات. وقالت إن عوامل الخطر المسببة للأمراض المزمنة وصلت إلى نسب عالية جداً في جميع الفئات العمرية في الإمارات العربية المتحدة، حيث أظهرت نتائج فحص المواطنين البالغين في إمارة أبوظبي أن معدلات السمنة، وارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع نسبة الدهون مرتفعة بشكل ينذر بالخطر.

وتطرقت، خلال الورشة، إلى محددات الحالة الصحية للشخص، التغذية السليمة، مفاتيح الغذاء الصحي وبدائل صحية للوصفات الغذائية. وذكرت أن برنامج «وقاية» الذي أطلقته دائرة الصحة في 2013 يهدف إلى خفض معدل الأمراض المزمنة في المجتمع، من خلال تبني الأفراد عادات غذائية صحية، وتشجيع استهلاك الغذاء الصحي، والترويج لذلك من خلال إضافة شعار وقاية للأطعمة الصحية.

خفض معدلات السمنة

أكدت مريم المنصوري مسؤول أول صحة الأمومة والطفولة في دائرة الصحة - أبوظبي، خلال مناقشة محور برنامج صحة الطفولة من الورشة، أنه في غضون سنتين من إطلاق استراتيجية أبوظبي لمكافحة السمنة، استطاعت الإمارات تخفيض معدل السمنة، حتى وإن كانت الأرقام بسيطة، فهناك دول لم تستطع تحقيق ذلك، مشيرةً إلى أن دولة الإمارات الوحيدة في الشرق الأوسط التي لديها استراتيجية كاملة لمكافحة السمنة. ولفتت إلى أن برنامج صحة الطفولة يهتم بكل ما يتعلق بالأطفال وصحتهم، حيث قامت دائرة الصحة أبوظبي بالتعاون شركة بداية للإعلام «افتح يا سمسم» بإنتاج مواد تعليمية صحية تثقيفية تستهدف طلبة المدارس لنشر الوعي بينهم بأهمية اتباع أسلوب حياة صحي، ويتضمن البرنامج مواد تعليمية عديدة مبتكرة وممتعة للأطفال من شأنها زيادة الوعي الصحي لديهم.

وأشارت إلى إطلاق حملة «أعد التفكير في شرابك» في جميع مدارس أبوظبي الحكومية والخاصة والحضانات؛ بهدف توعية الطلبة لترك المشروبات الغازية وغير الصحية. كما يتم العمل مع جميع الجهات الحكومية في أبوظبي لجعل المقاصف أكثر صحة، حيث تم تحديث معايير المقاصف المدرسية لإمارة أبوظبي، واعتمادها من قبل المجلس التنفيذي في عام 2018.

وذكرت المنصوري أن دائرة الصحة في أبوظبي استطاعت بجهودها منع بيع عصير «نكتار» في جميع المدارس في الإمارة، وذلك بعد ملاحظة أن الطلبة يشربون أكثر من عبوة في اليوم الواحد، وهو يحتوي على معدلات سكر عالية. مع غياب ثقافة شرب الماء والألبان والحليب لديهم.

إلى جانب ذلك، تحدثت عن برنامج «صحتي في غذائي ونشاطي» الذي تشترك فيه 350 مدرسة على مستوى الإمارة والذي يحاكي نموذج تشجيع الصحة في المدارس الصادر من قبل منظمة الصحة العالمية لإرشاد المدارس نحو آلية لوضع منهجية للمدرسة ككل لتعزيز الصحة.