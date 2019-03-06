دفعة جديدة لـ «كلنا شرطة».. والمزروعي: مسؤوليتنا مشتركة

أبوظبي (الاتحاد)

شهد معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، احتفالها بتخريج الدفعة السابعة من منتسبي «كلنا شرطة» والتي تضم 977 مواطناً ومقيماً.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة، بحضور عدد من مديري القطاعات والإدارات والضباط بشرطة أبوظبي.

وجرى خلال الحفل عرض مادة فيلم عن أهداف «كلنا شرطة» التي تعدّ جزءاً من جهود شرطة أبوظبي في الشراكة المجتمعية الذكية، وتحقيق الأمن والطمأنينة.

وقال المزروعي، إن المبادرة حظيت بإقبال كبير من مختلف فئات المجتمع والجاليات المقيمة في الدولة، موضحاً أن التفاعل الإيجابي مع المبادرة، عكس مدى وعي وإدراك المشاركين، وحرصهم على العمل لحماية أمن المجتمع ووقايته من الجريمة بأشكالها المختلفة كافة.

وأكد دعم القيادة الرشيدة للمبادرة، إيماناً منها بأن الحفاظ على الأمن مسؤولية مشتركة، مشيراً إلى جهود شرطة أبوظبي في هذا الجانب من أجل مجتمع أكثر أمناً واستقراراً.

وأضاف: إن مبادرة «كلنا شرطة» تعزز الوعي الأمني لدى المشاركين، وتؤكد قيم التعايش السلمي والتسامح بين أفراد المجتمع، وتسهم بدور رائد وكبير في دعم جهود الارتقاء بالأداء الأمني وجودة الخدمات للحفاظ على أبوظبي بوصفها واحدة من أكثر مدن العالم أماناً. وذكر أن المبادرة تقدم برامج متنوعة ترفع من الوعي والحس الأمني لدى المشاركين، وتطور مهارات وآليات التواصل والاتصال بالجهات الشرطية والأمنية، وتعريفهم بدورهم الميداني، سعياً لتعزيز الصورة الإيجابية لشرطة أبوظبي، وسمعة ومكانة إمارة أبوظبي.

وهنأ خريجي الدفعة السابعة، مشيداً بالجهود المخلصة الرامية لتحقيق أهداف المبادرة، حاثاً على مواصلة تنمية قدراتهم والاطلاع على المستجدات الأمنية ليقوموا بدورهم على أكمل وجه.

وتسهم «كلنا شرطة» في تعزيز قيم الإيجابية والسعادة والشراكة المجتمعية على نحو يخدم منظومة عمل شرطة أبوظبي، في المبادرات المبتكرة لتحقيق مزيد من المؤشرات الإيجابية في الأداء والحفاظ على مكتسباتها. وكرم معالي القائد العام لشرطة أبوظبي، الأعضاء المتميزين، من الدفعة السابعة من مبادرة «كلنا شرطة».