«الاستجابة الإعلامية».. ورشة لشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) تنفذ إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي ورشاً ومحاضرات على مستوى القطاعات والمديريات والإدارات الشرطية في أبوظبي والعين والظفرة ضمن جهودها في تحديث خطة الاستجابة الإعلامية والجاهزية لحالات الطوارئ والأزمات.

وكانت «الإعلام الأمني» عقدت محاضرة في مديرية شرطة منطقة العين بقطاع الأمن الجنائي مؤكدة أهمية توضيح الأدوار والتنسيق المشترك بين الجهات الشرطية المعنية بما يعزز أفضل الجهود الأمنية في خدمة المجتمع، وتسهيل إجراءات مختلف وسائل وأجهزة الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في مواكبة الأحداث المختلفة.

واستعرض الملازم أول مسعد صالح الحارثي، مدير فرع الخطط الإعلامية الأمنية مراحل الخطة والتوقيت الزمني لكل مرحلة والمسؤوليات والواجبات التي سيتولاها كل فريق عمل، وكيفية التعامل مع الإعلام الإلكتروني، والدعم اللوجستي والمعلوماتي، ودور المتحدث الرسمي في الحالات الطارئة.

وأكد ضرورة التأكد من صحة المحتوى والمعلومات التي ستبث للجمهور، والاهتمام بالتنسيق مع وسائل الإعلام الداخلية والخارجية بموقع إدارة الأحداث الأمنية.

كما تم مناقشة دور الجهات المختصة ومسؤولياتهم بالخطة بهدف تنسيق جهود مختلف الأطراف المعنية في الاستجابة الإعلامية في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث وتوحيد الرسالة الإعلامية.

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