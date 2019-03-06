توعية مرورية للطلبة في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد) تلقى نحو 200 طالب من أكاديمية رأس الخيمة للتعليم الأساسي التوعية اللازمة حول الأساسيات الصحيحة للقاعدة الذهبية لركوب الحافلة المدرسية والمركبات الخاصة، من قبل فريق التوعية والإعلام المروري بإدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بحضور عدد من ممثلي الهيئة الإدارية والتدريسية في المدرسة.

وتطرق كل من الملازم أول صالح الشحي، والمساعد أول حمد الكتبي من فريق التوعية إلى العديد من المحاور المهمة الرئيسة الكفيلة بالحفاظ على سلامتهم، وسلامة الجميع ضمن احتياطات السلامة المرورية وقوانين السير والمرور.

وأكد النقيب محمد عبيد شلشول، مدير فرع التوعية والإعلام المروري بشرطة رأس الخيمة أن الفريق يحرص خلال خطته السنوية علي استهداف أكبر عدد ممكن من شريحة طلبة المدارس باختلاف مراحلهم العمرية وخاصة الأطفال منهم، مستخدمين بذلك بعض اللوحات الإرشادية التي تحاكي الواقع الحقيقي، والموجودة على مجسم دورية «ثقف» المرورية.

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