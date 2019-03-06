«أبوظبي الابتدائية» تنقذ شركة من الإفلاس

أبوظبي (الاتحاد) تمكنت دائرة القضاء في أبوظبي، من إخراج شركة من خطر إشهار إفلاسها إلى نجاح عملية إعادة الهيكلة التي خضعت لها أمام دائرة الإفلاس بمحكمة أبوظبي الابتدائية، وذلك في سابقة تعد الأولى من نوعها في المنطقة. وتعود تفاصيل القضية إلى تعثر شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 2008 لمزاولة أعمال المقاولات، في سداد ديونها وتوقفت عن دفعها، نتيجة اضطراب مركزها المالي بديون تجاوزت 18 ضعف رأس المال، فتقدمت بطلب افتتاح إجراءات إشهار إفلاسها وفقاً لأحكام الفصل الرابع من المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس.

وتطبيقاً لأهداف القانون، عملت المحكمة على إعادة هيكلة الشركة وعينت أميناً من بين الخبراء المختصين والذي باشر مهامه إلى أن تمت عملية إعادة الهيكلة بنجاح بتحصيل ديون الشركة وسداد الالتزامات وتجديد رخصتها التجارية وتحقيق سيولة بواقع 5 أضعاف رأس المال، لتمكينها من إعادة مباشرة أعمالها من جديد. يذكر أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس يهدف إلى معالجة أوضاع الشركات المتعثرة وحماية أموال الدائنين والمساهمين، بما يحمي النشاط الاقتصادي والبيئة الاستثمارية بشكل عام.

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