«كرنفالات القراءة» تجوب «وطن التسامح»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

انطلقت من العاصمة أبوظبي كرنفالات شهر القراءة، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم في أبوظبي، وتستهدف الوصول إلى مختلف مناطق الدولة، بمشاركة آلاف الطلبة، بحسب مروان الصوالح وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العام.

وقال الصوالح: «بدأت الكرنفالات في متنزه خليفة بأبوظبي لمدة يومين، أمس، وأول من أمس، فيما ستكون المحطة الثانية بخورفكان أيام 13 و14 و 15 مارس الجاري، أما المحطة الثالثة فستكون يومي 20 و21 مارس الجاري بإمارة رأس الخيمة، والمحطة الأخيرة بإمارة الشارقة بالمتنزه الوطني يومي 26 و27 مارس الجاري».

وأوضح أن الكرنفالات تستهدف جميع المدارس، لفتح المجال أمام الطلبة لغرس أهداف عام التسامح في نفوسهم، من خلال إهداء الكتب أو تبادلها أو التبرع بها.وقال: «انطلقت مبادرة كرنفال القراءة من العاصمة، وتستهدف مدارس أبوظبي والعين والظفرة، وتتضمن مبادراتها القرائية بالشراكة مع شركائنا الرئيسيين في كل إمارة والأرشيف الوطني ومبادرة لغتي ودار الكتب الوطنية».

وأوضح أن مبادرات المدارس خلال شهر القراءة تعرض على مسرح الكرنفال، وكل كرنفال ينطلق من خلال مسيرة يشارك فيها كل الأطفال، برفع شعارات عن القراءة وارتداء الملابس للكتب المحببة لهم، وعرض الأطفال للكتب على منصات الكرنفال.

وأشار الصوالح إلى أن جميع المدارس على مستوى الدولة أعدت خطة لشهر القراءة، تتضمن العديد من البرامج التي تعزز الجانب القرائي لدى الطلبة، منها زيارة المؤسسات الثقافية والمكتبات داخل الدولة، وتنظيم جلسات لاستضافة الكتاب والأدباء من داخل الدولة، كما تم التوجيه بإقامة جلسات قرائية لأولياء الأمور والطلبة.

ولفت إلى أن الفعاليات تتضمن تكريم الطلبة المتميزين في القراءة، وإقامة معارض للكتب داخل كل مدرسة، وزيارة المؤسسات الخيرية داخل كل إمارة، والتبرع لهم بالكتب، مشيراً إلى أن هذه البرامج تشمل الآلاف من المبادرات أو الفعاليات.