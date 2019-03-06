مكتبة «السوربون أبوظبي».. ثقافة بكل اللغات

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

تعد مكتبة جامعة السوربون أبوظبي، واحدة من أكبر المكتبات في المنطقة، و70? من الكتب المعروضة فيها باللغة الفرنسية، ما جعلها أكثر المكتبات الغنية بالثقافة الفرنسية، إضافة إلى أنها توفر آلاف الكتب باللغات العربية، والإنجليزية، والإسبانية، والإيطالية، جميعها مرتبطة بالبرامج التي تقدمها الجامعة للطلبة.

وقال جوهان إنجلبرخت، مدير المكتبة لـ «الاتحاد»: تُوفر المكتبة أكثر من 100 ألف كتاب، و150 مجلة مطبوعة، و150 ألف كتاب إلكتروني، و32 قاعدة بيانات، ما يساعد الجامعة على إنجاز وتطوير مهمتها التعليمية والبحثية، فضلاً عن نقل وتعزيز المعرفة الأكاديمية.

وأضاف: تضم المكتبة في طابقيها أكثر من 400 مقعد دراسي ووحدات تسجيل الدخول وأجهزة كمبيوتر تُوفر إمكانية الاتصال اللاسلكي بالإنترنت، كما تحتوي على قاعات للمحاضرات وغرف دراسة فردية، وآلة تصوير، وقسم طباعة في متناول جميع الطلبة.

وأضاف: تستقبل المكتبة الزوار للإطلاع على ما تحتويه من كتب قيّمة، وتنوع ثقافي ومعرفي مهم يجمع في الفلسفة والدين والعلوم السياسية والاقتصاد واللغات والأدب والإدارة والفن وعلم الآثار والجغرافيا والتاريخ وعلم النفس والرياضيات والفيزياء. كما تضم الجامعة مجموعة «كروزيه»، في تاريخ الاقتصاد وتاريخ فرنسا وبريطانيا، وكان يملكها الراحل البروفسور فرانسوا كروزيه، وحصلت الجامعة على هبة من 350 مجلداً.

وأوضح، أن المكتبة بصدد إطلاق مجموعة من المبادرات الثقافية بالتزامن مع شهر القراءة، ترسيخاً لقيمة القراءة، وما تضفيه من أثر فكري وثقافي على القارئ.

وأشار إنجلبرخت، إلى أن المكتبة توفر مواردها الثقافية والمعرفية، وكل المصادر العلمية التي تحتويها إلكترونياً، لتسهل عملية الإطلاع والقراءة على الأساتذة والطلبة.