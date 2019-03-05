شوارع الخرطوم خالية استجابة لإضراب عام

وكان "تجمع المهنيين السودانيين" قد دعا إلى إضراب عن العمل الثلاثاء، في خطوة نحو "عصيان مدني شامل يهدف لشل الحكومة السودانية".
وقال نشطاء، إن شوارع في الخرطوم وبانت بأم درمان غربي العاصمة باتت خالية من المارة مع التزام آلاف المواطنين بالإضراب.
وأدت حملة أمنية مكثفة أطلقتها السلطات السودانية إلى مقتل عشرات المتظاهرين منذ بدء موجة الاحتجاجات الحالية في ديسمبر من العام الماضي.
واندلعت الاحتجاجات في بدايتها بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المواد الأساسية، ومن ثم تحولت بسرعة إلى دعوات لتنحي الرئيس البشير.
وإثر المظاهرات، أعلن الرئيس السوداني في 22 فبراير حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل الحكومة، وإقالة حكام الولايات وتعيين مسؤولين من الجيش والأجهزة الأمنية بدلا منهم.
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