سيف بن زايد يترأس وفد الدولة لاجتماع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب

تونس (وام) استقبل فخامة الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، أمس، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ضمن حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامه فخامته لوزراء الداخلية والعدل العرب الذين اجتمعوا أمس في العاصمة التونسية.

وترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وفد دولة الإمارات للاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب الذي انعقد أمس، وذلك بحضور معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، وبمشاركة وزراء الداخلية والعدل في الدول العربية، إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان وممثلين عن جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وبحث الاجتماع سبل تفعيل الاتفاقات الأمنية والقضائية العربية والاستراتيجيات والاتفاقات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك.

ووقع وزراء الداخلية والعدل العرب في ختام الاجتماع على عدد من الاتفاقيات الأمنية والقضائية والبروتوكولات وملاحق لاتفاقيات عربية سابقة في إطار وضع آليات قانونية متعددة الأطراف تضمن الدول المشاركة من خلالها تعزيز الجهود والتنسيق في مجالات مكافحة الجريمة.

حضر اجتماع المجلس ضمن وفد الدولة راشد محمد المنصوري سفير الدولة لدى الجمهورية التونسية، والقاضي محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، واللواء خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، والعميد الدكتور راشد سلطان الخضر مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة، والعميد الدكتور جمال سيف فارس مدير إدارة الشؤون القانونية بديوان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من الضباط ومن موظفي وزارة العدل.

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