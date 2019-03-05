الامارات | " الصحة " تسحب دواء لعلاج نزلات البرد وتطالب الصيدليات بوقف صرفه

شكرا لقرائتكم خبر عن " الصحة " تسحب دواء لعلاج نزلات البرد وتطالب الصيدليات بوقف صرفه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب وتعليق تسجيل المستحضر الدوائي Sedofan SyrupK، لعدم مطابقته المواصفات، وطالبت كافة ممارسي الرعاية الصحية باتخاذ ما يلزم لوقف تداوله، وعدم صرفه، حماية لصحة المرضى .

وحسب التعميم الإداري الذي أصدره المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية الدكتور أمين حسين الأميري، قامت الوزارة بسحب وتعليق استخدام المستحضر الدوائي Sedofan SyrupK ، من انتاج شركة JULPHAR، المستخدم للتخلص من أعراض نزلات البرد، بعدما أثبتت نتائج تحليل عينات من المنتج في مختبر ضبط الجودة النوعية والأبحاث للمنتجات الطبية التابعة للوزارة، حيث تبين أن نسبة المادة الفعالة Triprolidine hydrochloride أقل من المواصفات المعتمدة .

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وحسب الدكتور الأميري فإنه لكون المنتج مسجل لدى إدارة الدواء فإن الوزارة قررت تعليق تسجيله، وطالبت المورد بسحبه من القطاعين الصحي العام والخاص، كما طالبت كافة ممارسي الرعاية الصحية بعدم استخدامه إن وجد لديهم، وعممت على كافة الصيدليات بضرورة التوقف عن صرفه وإعادته للمورد.

وخاطبت الوزارة في تعميميها مدراء المناطق الطبية، والمستشفيات الحكومية والخاصة، والأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة، والصيدليات الحكومية والخاصة، لاتخاذ ما يلزم تجاه المنتجين، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع .