دناتا للسفريات" الوكالة المفضلة لدى قراء "كوندي ناست ترافيللر"

نالت "دناتا للسفريات" لقب "وكالة السفر المفضلة" ضمن الجوائز السنوية التي تقدمها مجلة "كوندي ناست ترافيللر الشرق الأوسط" بناءً على اختيار القراء. وتسلم الجائزة عبدالله العامري، المدير التجاري في دناتا للسفريات"، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في دبي بحضور حشد من الخبراء والعاملين في قطاعي السفر والضيافة والفندقة.

وأعرب أنطونيو فيللينو، نائب رئيس مبيعات التجزئة والتجارة الإلكترونية في "دناتا للسفريات" عن سعادته بنيل هذه الجائزة. وقال: "ينصب تركيزنا جميعاً، من فريق المنتجات إلى وكلاء السفر، على توفير برامج ذات قيمة عالية وخدمات ممتازة لعملائنا. وتعد هذه الجائزة المرموقة بمثابة تكريم لالتزامنا بجودة الخدمة، وسوف نواصل العمل ونبذل المزيد من الجهد لإسعاد عملائنا في مختلف مراحل رحلاتهم".

تعد "دناتا للسفريات" أعرق موفر لخدمات السفر في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبفضل أكثر من 50 مكتب مبيعات في دول مجلس التعاون الخليجي وموقعها الشبكي متعدد اللغات والعملات، تقدم "دناتا للسفريات" لعملائها مجموعة شاملة من منتجات السفر بأسعار تنافسية، بما في ذلك الرحلات الجوية وحجوزات الفنادق وبرامج العطلات والجولات السياحية والرحلات البحرية واستئجار السيارات وتأمين السفر وخدمات التأشيرات.

تعد "كوندي ناست ترافيللر الشرق الأوسط"، التي بدأت الصدور عام 2013، مجلة رائدة للسفر والحياة العصرية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتحتفي جوائزها السنوية، التي تمنح نتيجة تصويت قراء المجلة، بأفضل الخبراء والجهات العاملة في قطاعي السفر والضيافة والفندقة في المنطقة.