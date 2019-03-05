الامارات | مجلس الوزراء يساوي بين العطلات الحكومية و"الخاص".. تعرف إلى إجازات 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يساوي بين العطلات الحكومية و"الخاص".. تعرف إلى إجازات 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد مجلس الوزراء العطلات الرسمية في القطاع الحكومي لعامي 2019-2020، ومنح القطاع الخاص عطلات رسمية مماثلة، وبما مجموعه 14 يوم عطلة رسمية سنوية. وقال المجلس ان القرار "يهدف الى تعزيز التواصل بين القطاعين وتحقيق التوازن فيما بينهما، ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته". Advertisements تعرف إلى العطلات الرسمية في 2019 -2020 طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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