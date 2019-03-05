الامارات | مواطن يثبت بالفيديو احتيال سائق افتعل حادثاً وأقنع الشرطة بأنه متضرر

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يثبت بالفيديو احتيال سائق افتعل حادثاً وأقنع الشرطة بأنه متضرر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مقطع فيديو عن جريمة احتيال وتزوير ارتكبها سائق أسيوي، افتعل حادثاً مرورياً بالدخول بشكل مفاجئ من كتف الطريق إلى حرم الطريق والسير إلى الخلف، فصدمته مركبة لم يستوعب سائقها ما حدث، وادعى المتهم أنه ضحية، وأقنع شرطياً بذلك، فأصدر له تقرير حادث على هذا الأساس، واستعمل التقرير في تصليح سيارته بقيمة 5000 درهم.

وأفاد المجني عليه في الواقعة وهو مواطن يبلغ من العمر 38 عاماً، إنه كان يقود سيارته على طريق مكون من مسربين متعاكسين، ثم فوجئ أمامه بسيارة فان بيضاء تخرج بعد أن كانت متوقفة على جانب الطريق، فلم يستطع تفادي الأمر كونه حدث بسرعة كبيرة، فلم يستوعب ما حدث واصطدم بها، واتصل بدروية الشرطة، التي حضرت، وفوجئ بأن المتهم يدعي أنه المتضرر، وصدقه الشرطي وحرر تقريراً بذلك.

واضاف المجني عليه أنه لم يرتض بذلك لقناعته بأنه ليس متسبباً في الحادث، فتوجه إلى أقرب بناية لمكان الحادث، وطلب من الحارس تسجيل الكاميرات، فلم يستطع ذلك وبعد 20 يوماً أصر على مشاهدتها، واتصل بالشرطة وحضرت الدورية الأمنية فشاهدت الفيديو لتكتشف أن السائق الأول افتعل الحادث، حتى يصلح سيارته على حساب المجني عليه، فأعادت الشرطة التحقيق في الواقعة وأحالت السائق المحتال إلى النيابة العامة التي وجهت إليه أربعة اتهامات مختلفة وأحالته إلى محكمة الجنايات في دبي.