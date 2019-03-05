الامارات | مدرب سياقة يستدرج المتدرب ليحاول اغتصاب زوجته النائمة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سياقة يستدرج المتدرب ليحاول اغتصاب زوجته النائمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة الجنايات بالحبس ستة أشهر والإبعاد بحق مدرب سياقة يحمل جنسية دولة آسيوية شرع في اغتصاب امراة بعد أن استدرج زوجها إلى خارج الغرفة التي تتواجد بها وأبعده عن المكان بخطة خبيثة رسمها لغرض في نفسه، وتسلل خلسة إلى سريرها وخلع ملابسه وشرع في ممارسة الجنس معها، لاعتقادها في البداية أنه زوجها، لكنها انتبهت في اللحظات الأخيرة وقاومته وطلبت النجدة ففشلت محاولته، ووجهت إليه النيابة العامة ارتكاب جناية الشروع في الاغتصاب وجنحة انتهاك حرمة ملك الغير.

وطعنت النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف طالبة تشديد الحكم بحق المتهم، لكن رفضت المحكمة الطعن وأيدت الحكم الأول.

وقالت المجني عليها، ممرضة من الجنسية ذاتها، إن الساعة كانت حوالي 3.30 مساء وأثناء نومها شعرت بشخص يستلقي عليها فظنته زوجها في البداية وحين فتحت عينيها فوجئت بالمتهم فهبت من فراشها، فادّعى أن زوجها هو الذي سمح له بذلك وحاول الاقتراب مجدداً لكنها نهرته وصرخت فوضع يده على فمها لكتم صوتها، فعضت يده، وتركها وجلس أمامها مؤكداً إصراره فطلبت منه السماح لها بشرب الماء وسوف تنفذ ما يريده، فرفض ذلك وحين حاولت القيام سحبها وحاول اغتصابها مجدداً إلا انها قاومته وصرخت بشدة فهرب من الغرفة، واتصلت بزوجها الذي حضر إلى المكان واتصل بالمتهم مرات عدة لكن الأخير لم يجب.

وقال زوج المجني عليها إن اتصالاً هاتفياً ورده من المتهم الذي يعمل مدرب بمعهد قيادة السيارات، وطلب منه مقابلته لمنحه حصة تدريبية قبل الاختبار النهائي، فالتقى به، وطلب منه المتهم قيادة السيارة بمفرده حتى يعتاد عليها لكنه رفض، وأصر على تواجده معه، فصعد المتهم وبعد حوالي 200 متر طلب منه المتهم النزول لأداء الصلاة وانتظاره لحين عودته، وأثناء انتظاره فوجئ بزوجته تتصل به وتبلغه بأن المتهم تسلل إلى الغرفة وحاول اغتصابها فأبلغ الشرطة.

وأقر المتهم بأنه تسلل إلى الغرفة ووجد الزوجة نائمة فأيقظها بوضع يده على يدها لكنها فزعت وصرخت فبادر بالفرار.