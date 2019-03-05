الامارات | أشغال الشارقة تنجز حديقة اللؤلؤية للسيدات في خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن أشغال الشارقة تنجز حديقة اللؤلؤية للسيدات في خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة الأعمال الإنشائية في حديقة اللؤلؤية للنساء وضمت الأعمال تجهيز الحديقة بالشكل الذي يلبي احتياجات وتطلعات المجتمع في بيئة راقية وخدمات عصرية ومكان مؤهل لتقديم أفضل الخدمات، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأوضح المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة أن مشروع إنجاز حديقة اللؤلؤية والذي بلغت تكلفته 1 مليون درهم يقع ضمن خطة الدائرة التنموية للمشاريع الملبية لاحيتاجات المجالس البلدية، و تمتد الحديقة على مساحة 4125 متر مربع ، وتزيد مساحة المسطحات الخضراء في الحديقة على 1000 متر مربع، مثمناً جهود بلدية خورفكان و كافة الجهات الحكومية التي ساهمت بإنجاز المشروع.

وأضاف يأتي هذا المشروع تجسيداً لسعي حكومة الشارقة الرشيدة وحرصها على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين وتنويع الأماكن الترفيهية للسكان ، وإيجاد كافة سبل الحياة الكريمة والخيارات الترفيهية المتنوعة وفقاً للمعايير العالية ، وتوسيع خارطة المساحات الخضراء وتنويع منظومة الحدائق والمتنزهات الترفيهية بما يتناسب مع ما حصدته الإمارة من ألقاب كصديقة للطفل وكبار السن وذوي الإعافة، ويرسخ مكونات البنية التحتية القادرة على مواكبة حجم النماء والاستدامة الذي تحققه مدينة الشارقة في كافة المجالات".

وأوضح المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع بالدائرة "جرى تركيب أرضيات مطاطية و ملونة تعليمية وإضافة ألعاب وجلسات تناسب ذوي الإعاقة لخلق بيئة مناسبة و سعيدة للطفل واضافة أجهزة رياضية لذوي الإعاقة أيضا وقد بلغت تكلفة منطقة الألعاب 150 ألف درهم. على مساحة تقدر بـ 120 متر مربع بالإضافة الى أعمال الانترلوك على مساحة 850 متر".

كما تم تركيب 17عمود إنارة ديكورية صديقة للبيئة وعمودي إنارة ساطعة آخرين على ارتفاع 10 م وجميع انواع الانارة موفرة للطاقة ، كما تم إنشاء باني خدمية تضم دورات مياه وغرفة الحارس .

وتقوم دائرة الأشغال العامة بالشارقة بكافة أعمال إنشاء المنشآت والمباني العمرانية في المنطقتين الوسطى والشرقية، بحيث انتهت مؤخرا من إنشاء حديقتي أحياء سكنية بالحي الغربي وحي المهلب بمدينة دبا الحصن بتكلفة مليوني ومئتي ألف درهم، وذلك بعد تنفيذ كافة الأعمال الإنشائية فيها.

وعبرت مواطنات وزائرات للحديقة اِلتقاهم الفريق الإعلامي في دائرة الأشغال خلال ارتيادهم لمرافقها عن غبطتهم وفرحتهم الكبيرة بانجاز المشروع، الذي يؤكد حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على توفير كل ما يرتقي بحياة المواطنين، والذي هو همه الاول والأخير. وبينوا أنهم انتظروا الانتهاء من الحدائق بفارغ الصبر، ليتمتعوا واسرهم وابناءهم وبناتهم بالخدمات التي تقدمها مرافق الحدائق، التي شكلت نموذجا عصريا وبيئيا.