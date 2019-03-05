تمّ التواصل مع أكثر من 1.5 مليون باحث عن عمل على بيت.كوم خلال السنة الماضية

حضر الحفل كوكبة من الشخصيات الرفيعة بما في ذلك السيد/ تشانغ بن رئيس شركة كينج لونج، والسيد/ تشو فانغ نائب رئيس شركة كينج لونج، والسيد/ سيمون شي مدير المبيعات الخارجية والتسويق، والسيد/ مصطفى جين نائب المدير العام للمبيعات والتسويق في شركة كينج لونج، إضافةً إلى السيد/ ديكلان ماكلوسكي المدير التنفيذي لشركة إيه جي أوتو، والسيد/ بي إم إيه محمد رئيس إدارة البيع بالتجزئة.



صرح السيد/ تشانغ بن رئيس شركة كينج لونج قائلًا: "نعمل في أكثر من 136 دولة حول العالم ولكننا نقدم جائزتنا المرموقة "أفضل موزِّع في هذا العام" لشريك واحد فقط كل عام، وقد استطاعت شركة إيه جي أوتو من دولة الإمارات العربية المتحدة أن تحصد هذه الجائزة لعام 2018، لا يمكننا وصف أدائهم بأقل من مدهش. استطاعت إيه جي أوتو بأداءٍ سلسل أن تحقق نسبة مبيعات لحافلات كينج لونج في دولة الإمارات العربية المتحدة تجاوزت 1000 وحدة. نهنئ إيه جي أوتو ونتطلع إلى تحقيقها نجاحات أكبر في الأعوام القادمة.



تسلم السيد/ ديكلان مكلوسكي، المدير التنفيذي لشركة إيه جي أوتو جائزة "أفضل موزع في هذا العام" لعام 2018، وصرح قائلاً: "تغمرنا السعادة لحصولنا على هذه الجائزة. لقد تمكنا بفضل تعاوننا الوثيق مع شركة كينج لونج من العمل معًا لتطوير حلول النقل التي تلبي جميع احتياجات عملائنا بمختلف متطلباتهم بدءًا من شركات السياحة ومرورًا بالنقل المدرسي ووصولاً إلى الحافلات الفاخرة الضخمة ووسائل النقل بين المدن. لقد دعمتنا شركة كينج لونج بمجموعة منتجات مذهلة لجميع الشرائح الرئيسية".



وأضاف مكلوسكي "وبصرف النظر عن أسعارها التنافسية، تحظى حافلات كينج لونج بشعبية كبيرة بفضل تصميمها وخواصها وجودتها وموثوقيتها" وأردف قائلاً: "ليس مجرد البيع أو المنتج الأولي فقط هو العامل الرئيسي الذي يجذب عملائنا، ولكنها الموثوقية المستمرة. لقد أثبتت كينج لونج قدرتها على توفير مجموعة من الحافلات التي يمكنها التأقلم مع الأحوال الجوية القاسية في دولة الإمارات العربية المتحدة والاستمرار في تغطية مسافات شاسعة بأقل قدر من الأعطال".



تتضمن خدمة ما بعد البيع المتميزة التي تقدمها أيه جي أوتو خدمة دعم متنقلة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إضافةً إلى مركز صيانة وإصلاح مخصص، مما يجعل حافلات كينج لونج خيار النقل المفضل لجميع القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.