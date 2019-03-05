مجموعة "لاندمارك" وشركة عمان للتأمين تبرمان اتفاقية شراكة دعماً لعملاء "شكرا"

أعلنت مجموعة "لاندمارك" الرائدة في مجال تجارة التجزئة والضيافة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، عقد اتفاقية شراكة بين "شكراً"، برنامج المكافآت التابع لها والذي يضم أكثر من 10 مليون عميل ، وشركة عمان للتأمين، إحدى شركات التأمين الرائدة في المنطقة، لتوفير مجموعة من مزايا التأمين الفريدة لحاملي بطاقات "شكراً" ومنحهم فرصة كسب نقاط المكافآت لقاء جميع معاملات التأمين التي يجرونها عبر القنوات المباشرة لشركة عمان للتأمين.

وتوفر الشراكة العديد من مزايا الولاء الفريدة تقدمها شركة عمان للتأمين على غرار تأمين الحوادث؛ والتأمين الصحي؛ وتأمين المركبات؛ والتأمين على الحياة؛ وتأمين المنزل وتأمين السفر لجميع عملاء "شكراً". ويمكن لعملاء شركة عمان للتأمين من حاملي بطاقات "شكراً" استرداد حتى 10٪ من قيمة دفعاتهم كنقاط مكافآت عند شراء وثائق التأمين.

وبهذه المناسبة، قال راهول جاغتياني، المدير التنفيذي في "مجموعة لاندمارك": "انطلاقاً من حرصنا الدائم على إيجاد سبل جديدة للارتقاء بجودة الخدمات التي نقدمها لعملائنا المخلصين، تأتي الشراكات الاستراتيجية على غرار اتفاقيتنا مع شركة عمان للتأمين لتعزز من القيمة الإضافية التي يوفرها برنامج ’ شكراً‘ إلى قاعدة عملائنا الواسعة خارج نطاق عروضنا الاعتيادية، وتأكيداً على التزامنا الراسخ بأن نقدم لهم أفضل مستويات الخدمة الممكنة".

ويحظى جميع عملاء "شكراً" بفرصة الحصول على عروض التأمين المتميزة لدى شرائهم من القنوات المباشرة التابعة لشركة عمان للتأمين، إضافة إلى الحصول على نقاط "شكراً" مقابل شراء وثائق التأمين ضد الحوادث أو السفر أو المركبات أو المنزل أو التأمين الصحي. وستعود الشراكة بالمنفعة المتبادلة والعديد من المزايا الحصرية لعملاء "شكراً" وشركة عمان للتأمين على حد سواء.

من جانبه، قال جان لوي لوران جوسي، الرئيس التنفيذي في شركة عمان للتأمين: "تزاول شركة عمان للتأمين نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 40 عاماً وأكثر، وتقدم لعملائها حلولاً شاملةً من خدمات التأمين المتميزة، وهذا ما يتجلى بوضوح في جوهر أعمالنا القائم على توفير خدمات تلبي احتياجات عملائنا عبر منتجات عالية الجودة وعروض مصممة خصيصاً استناداً إلى الشراكات الاستراتيجية. ونحن على ثقة بأن شراكتنا مع برنامج ’شكراً‘ التابع لمجموعة ’لاندمارك‘ ستحظى باستحسان واسع بين العملاء الجدد وستقدم العديد من المزايا الإضافية لقاعدة عملاء البرنامج الحاليين".

ويعد برنامج "شكراً" الأكبر من نوعه في قطاع تجارة التجزئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يضم أكثر من 57 علامة تجارية يمكن للعملاء كسب النقاط واستبدالها عبرها.