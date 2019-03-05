إكسبو 2020 دبي يبحث عن مبتكرين صغار من أكثر من 1200 مدرسة في الإمارات

أصبح لدى الطلاب من أكثر من 1200 مدرسة في أنحاء الدولة الفرصة كي يستغلوا تفكيرهم الإبداعي ومهاراتهم الابتكارية في وضع أفكار قد تحدث تغييرا إيجابيا في المجتمع، وذلك في إطار مبادرة لصغار المبتكرين أطلقها إكسبو 2020 دبي.

واستنادا إلى فكرة أن الابتكار قد يأتي من تصميم بسيط أو خطة عفوية مكتوبة على ورق مناديل أو أي ورقة أخرى، فإن برنامج إكسبو للمدارس يوجه الدعوة لطلاب المدارس لإيجاد حل مبتكر للتحديات اليومية التي تواجه الجميع. ويمكن تطوير هذه الأفكار بالتعاون مع المدرسين في الفصول الدراسية.

وسيتم عرض المناديل والأفكار الأولى من مشاريع الطلاب على شبكة الإنترنت على الموقع الرسمي لبرنامج إكسبو للمدارس (www.schools.expo2020dubai.com). وستتحول أكثر الأفكار إبداعا إلى نماذج أولية تعرض في مركز الزوار التابع لإكسبو 2020، في إطار الالتزام بوضع النشء في قلب إكسبو الدولي المقبل، الذي ستفتح أبوابه في 20 أكتوبر 2020 .

وقالت علياء آل علي، مديرة إدارة برنامج إكسبو للمدارس لدى إكسبو 2020 دبي "لقد استقبل برنامج إكسبو للمدارس بالفعل أكثر من 4000 طالب من مدارس من مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة في مركز الزوار التابع لإكسبو حيث اطلعنا بشكل مباشر على إبداعاتهم. وستستند مبادرة مبتكري إكسبو 2020 الصغارإلى ذلك، فتقدم منصة إبداعية شمولية لصغارنا كي يعرضوا مواهبهم وكي نحفزهم على تطوير حلول إبداعية يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على مجتمعاتهم وعلى العالم."

وتولدت بعض الابتكارات الشهيرة من رسوم بسيطة على ورق مناديل مثل جهاز المسح والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) الذي حاز مبتكره على جائزة نوبل. والشيء نفسه ينطبق على الخط المستخدم في معظم بطاقات الائتمان، وواحد من أوائل أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

والدعوة موجهة للمعلمين كي يسجلوا طلابهم في مبادرة مبتكري إكسبو 2020 الصغار بين 4 مارس و13 إبريل، 2019.

وسيشرف المعلمون على الطلاب خلال العملية الإبداعية وسيقومون باختيار أفضل الأفكار وسيدعمونها. ومن خلال تنزيل باقة الابتكار الخاصة بإكسبو 2020 دبي عبر تسجيلهم من خلال الرابط: https://schools.expo2020dubai.com/en/teachers/expo-young-innovators من موقع برنامج إكسبو للمدارس، سيتمكنون من العمل مع الطلاب على تطوير أفكار إبداعية، وسيصاحب ذلك تحقيق أهداف تعليمية أوسع نطاقا.

وستختار كل مدرسة طالبا أو مساهَمة في كل مستوى من مستويات البرنامج: مستوى رياض الأطفال ومستوى المرحلة الابتدائية ومستوى المرحلة المتوسطة ومستوى المرحلة الثانوية. وسيقوم الطلاب بوضع قائمة قصيرة بالأفكار بالتعاون مع خبراء في المجال المعني ومع إكسبو 2020. وسيكون لكل مدرسة ابتكار طلابي واحد على الأقل معروض في مركز الزوار. وستكون لديه فرصة أن يعرض على ملايين الزوار والمشاركين من أنحاء العالم خلال إكسبو 2020.

ويعمل برنامج إكسبو للمدارس على التفاعل مع المدارس في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وضمان تطوير خبرات مشوقة للطلاب كي يستمتعوا بها قبل إقامة إكسبو 2020 دبي وخلال إقامته على مدى ستة شهور. ويطلق البرنامج مبادرات ويرصد موارد تمكن المدارس من استكشاف إكسبو الدولي بصورة ممتعة وتعليمية وتفاعلية.

والابتكار ركن أساسي من فكر إكسبو 2020 دبي حيث يشكل شعاره "تواصل العقول وصنع المستقبل" مصدر إلهام خلال مسيرة التحضير وصولاً إلى موعد إقامة الحدث في 20 أكتوبر 2020، ويهدف خلال هذه الفترة وما بعدها إلى تعزيز فرص التواصل بين الناس في مختلف أنحاء العالم بهدف تحفيز العقول على إحداث تأثير مستدام.