الموصل تهتز لأكبر جريمة في تاريخها

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty صورة أرشيفية للشرطة العراقية

اهتزت مدينة الموصل شمالي العراق، الاثنين، لأكبر جريمة في تاريخها بعد اغتصاب طفلة بعمر 3 سنوات من قبل شخص يبلغ من العمر 39 عاما.

وطالب سكان مدينة الموصل وذوو الضحية الجهات المختصة بإنزال أقصى عقوبة بحق المجرم وإعدامه في موقع الجريمة بعد اعترافه أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة.

وذكرت مصادر طبية عراقية أن جرى نقل الطفلة إلى المستشفى لإسعافها ومعالجتها، حيث أجريت لها عمليتان جراحيتان.

وأعلنت مديرية شرطة الحدباء التابعة لقيادة شرطة نينوى إلقاء القبض على أحد المجرمين بعد قيامه بجريمة اغتصاب بحق الطفلة.

الموصل تغرق في الفوضى والإهمال

مقدم من Euronews

إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: احياء اليوم السنوي للصيد وتجارة الفرو في أقصى الشرق الروسي ما يزال الصيد وتجارة فرو الحيوانات في أقصى الشرق الروسي، جزء من حياة السكان الأصليين من الرحل والحضر. واليوم، وبعيدا عن موسكو بنحو 400 كلم، يتم الاحتفال باليوم السنوي لمعرض تجارة الفرو في شبه جزيرة كامتشاكا، حيث يستمتع الزائرون بعروض من الرقص ووجبات أكلات تقليدية، ويكتشفون ألوانا من ملابس فرو الثعالب والدببة من قبعات ومعاطف، وكذلك أغراضا تذكارية من الخشب والعظام. وتجلب التظاهرة الصيادين من كل أنحاء المنطقة، وقد اختير أيل كامتشاكا شعارا لهذه السنة. وما تزال الصناعة التقليدية لملابس من الفرو مثل المعاطف والقبعات تجد لها شعبية كبيرة، بفضل ما توفره من دفئ ورفاهية لمستعمليها، والطلبيات من مختلف أنحاء روسيا لا تنتهي على هذه البضاعة. تتابعون على يورونيوز أيضا: شاهد: وصول شاحنات تحمل استمارات ترشح بوتفليقة إلى مقر المجلس الدستوري شاهد: مظاهرات جزائرية في باريس ولندن ضد ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة تواصل الاحتجاجات في الجزائر في يوم تقديم الرئيس بوتفليقة ترشحه للولاية5 Euronews (Ar)

زوج بريطانية جُردت من جنسيتها بعد انضمامها لداعش يريد أخذها لهولندا قالت هيئة الإذاعة البريطانية يوم الأحد إن هولنديا متزوجا من فتاة بريطانية جردت من جنسيتها بعد انضمامها لتنظيم الدولة الإسلامية يريد العودة إلى هولندا معها ومع طفلهما. وغادرت شميمة بيغوم (19 عاما) لندن مع اثنتين من زميلات الدراسة للانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية عندما كان عمرها 15 عاما وهي الآن تريد العودة إلى بريطانيا مع طفلها حديث الولادة. وسحبت السلطات جنسيتها البريطانية الشهر الماضي لاعتبارات أمنية. ويبرز مصير بيجوم، التي عثر عليها في معسكر اعتقال في سوريا الشهر الماضي، المعضلة الأخلاقية والقانونية والأمنية التي تواجهها الحكومات لدى التعامل مع أسر مقاتلين تعهدوا بتدمير الغرب. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية نقلا عن حديث مع الزوج ياجو ريديك أنه قاتل في صفوف الدولة الإسلامية لكنه سلم نفسه لجماعة من المقاتلين السوريين واحتجز في مركز اعتقال كردي في شمال شرق سوريا. وقالت الإذاعة إن ريديك يريد الآن العودة إلى هولندا مع زوجته وابنهما. وقال عن لقائه الأول بها إنها "بدت في حالة ذهنية جيدة". وأضاف "كان ذلك اختيارها. طلبت العثور على زوج لها، وقد دُعيت. كانت صغيرة للغاية... اختارت أن تتزوج وأنا اخترت الزواج منها". إقرأ أيضاً: أوروبيون انضموا لصفوف "الدولة الإسلامية".. ماذا تعرف عنهم؟ مقتل المتشدد الفرنسي فابيان كلان بالباغوز في ضربة شنتها قوات التحالف الدولي Euronews (Ar) Advertisements

بعد 14 عاما من المطاردة... القبض على زعيم للمافيا أثناء تناوله الباستا ألقت الشرطة الإيطالية القبض على أحد قادة جماعة "كامورا" الإجرامية في مدينة نابولي بعد 14 عاماً قضاهم هارباً من السلطات. وصدرت مذكرة توقيف دولية بحق ماركو دي لاورو (38 عاماً) عام 2006 كما وُضع على اللائحة الإيطالية كثاني أكثر المجرمين المطلوبين للعدالة بعد زعيم المافيا الصقلي ماتيو ديسينا دينارو. وفي عملية شهدت مشاركة 150 من أفراد الأمن الإيطالي، تمت مداهمة شقة دي لاورو في نابولي وألقي القبض عليه أثناء تناوله للباستا بصحبة زوجنه وقطتيه. ولم يقاوم دي لاورو السلطات حتى تم اقتياده إلى مركز للشرطة وسط حراسة أفراد الشرطة. ووصف وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني المداهمة "بالعملية الهامة" التي لا تترك مجال لراحة المجرمين المطلوبين. إقرأ أيضاً: شاهد: السلطات الإيطاليا توجه ضربة للمافيا الصقلية باعتقال زعيمها و45 من أعضائها حكمٌ بسجن نجم يوفنتوس السابق ياكوينتا لعلاقته بالمافيا Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

وأوضحت أنه تم القبض على الجاني بعد ساعة ونصف من ارتكابه الجريمة في منطقة الفاروق في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، حيث استدرج المجرم الطفلة بقطعة حلوى إلى أحد المساكن المهجورة وقام بتقييد يديها وارتكب جريمته البشعة.

وأضافت أن الجاني اعترف أمام جهات التحقيق وسيتم إكمال جميع الإجراءات القانونية لإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة.