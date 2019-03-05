شرطة أبوظبي تطلق خارطة الطريق لوظائف المستقبل 2025

أطلقت شرطة أبوظبي خارطة الطريق الأمنية التخصصية لوظائف المستقبل 2025 خلال أول ورشة تطبيقية لتحليل الوظائف المستقبلية في العمل الأمني والتي عقدت في أبوظبي بالتعاون مع أكاديمية ربدان واستعرضت تحديد النطاق الزمني لاستشراف مستقبل الوظائف وضمان اختبار الجاهزية لقطاع التوظيف وسوق العمل المستقبلي .

وأكد اللواء سالم شاهين النعيمي، مدير قطاع الموارد البشرية بالإنابة، في كلمته، اهتمام شرطة أبوظبي بتبني التوجهات العالمية والتوجهات الحكومية لدولة الإمارات المؤثرة على بيئة شرطة أبوظبي الداخلية في مجال وظائف المستقبل.

وذكر أنه تم إعداد تقرير لمنهجية المستقبل الوظيفي وآلية تطبيقها بالشكل الصحيح من خلال نخبة من الضباط واستخدام أداة تحليل أثر هذه التوجهات في تحليل التوجهات العالمية الحالية والمستقبلية و قياس الأثر المحتمل لها على نوعية الوظائف الشرطية المستقبلية ومدى قياسها في مختلف المجالات، بالاعتماد على مجموعة متنوعة من التقارير العالمية و المحلية الصادرة من كبرى المؤسسات المعنية بالاستشراف.

ولفت إلى أن شرطة أبوظبي وضعت ضمن أولوياتها موضوع الوظائف المستقبلية، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي، مما يتطلب وضع حلول ناجحة تواكب تطلعات المستقبل، مؤكداً أهمية قيام جميع الإدارات المعنية بوضع خططها المستقبلية لهذه الوظائف، وكيفية عملية استقطاب الكفاءات، ومراقبة آداء وتقييم هذه الوظائف.

وتأتي الورشة في إطار عمل الفرق التي تم تشكيلها بين قطاع الموارد البشرية وإدارة الابتكار واستشراف المستقبل في شرطة أبوظبي.

حضر الورشة 120 شخصاً من مديري المديريات والإدارات في شرطة أبوظبي والخبراء من أكاديمية ربدان وضباط متخصصين من مختلف القطاعات الشرطية.

من جهته أكد الدكتور فيصل عبيد العيان، نائب رئيس أكاديمية ربدان، أهمية أن تطور الإدارات الأمنية قدراتها البشرية، والعمل على إعداد الخطط المستقبلية للوظائف، والتي تساعد على تحقيق المؤشرات العالمية وتواكب التطورات التكنولوجية.

ولفت إلى أهمية العمل على توظيف علم استشراف المستقبل، معرباً عن أمله أن تخرج الورشة بمجموعة من الخطط والأفكار المستقبلية للوظائف التي تحقق تطلعات القيادة الشرطية والأمنية.

من ناحيته أكد الرائد دكتور مصعب الشرياني، مدير إدارة الإبتكار واستشراف المستقبل في شرطة أبوظبي أهمية الورشة في نقل مفهوم الاستشراف النظري إلى الاستشراف الإستراتيجي وتطبيقها على أرض الواقع.

من جانبها استعرضت فاطمة لاري، رئيس قسم استشراف المستقبل في شرطة أبوظبي محاور وجلسات ودليل أدوات المستقبل، والتي تضمنت ميثاق المبادرة والإطار الزمني وتحليل أهم المحركات العالمية المؤثرة على العمل الشرطي، وأثر ودرجة الغموض المرتبطة بسيناريوهات وظائف المستقبل.

وتم تقسيم الفرق المشاركة غب الورشة إلى مجموعات عمل لدراسة أهم المحركات المستقبلية المؤثرة على وظائف المستقبل الشرطية.

كما تم توظيف أداة تحليل المحركات للوصول إلى أهم الوظائف المستقبلية المتوقعة لمختلف المحاور الرئيسية المؤثرة على العمل الشرطي.