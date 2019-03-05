"المرور الاتحادي" يناقش إجراءات وآليات خفض وفيات الطرق

ناقش مجلس المرور الاتحادي الإجراءات وآليات العمل والخطط التي اتخذتها إدارات المرور والدوريات في الدولة والتي ساهمت في انخفاض وفيات حوادث المرور على مستوى الدولة خلال العام الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المرور الاتحادي الثاني لعام 2019 الذي عقد برئاسة اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس مجلس المرور الاتحادي، في مقر الإدارة العامة للمرور في دبي.

حضر الاجتماع، العميد مهندس حسين أحمد الحارثي نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس المرور الاتحادي، في وزارة الداخلية من مديري إدارات المرور والدوريات بالدولة، وممثلين عن الدوائر والهيئات الحكومية ذات الصلة في مجال المرور والطرق.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الملاحظات والمقترحات والآراء بشأن اللائحة الإماراتية الخاصة بالأضواء التحذيرية "اللوحات" ومراجعة وتعديل بنود عدد من المواد في قانون السير والمرور الاتحادي، ومناقشة بعض النصوص والتعريفات الخاصة بالقانون.

كما تم عرض الحملات التوعوية التي قامت بها شرطة دبي مع هيئة الطرق والمواصلات بشأن تركيب الكاميرات في الحافلات المدرسية، وتركيب أجهزة لضبط المركبات التي تتجاوز ذراع التوقف "قف" في الحافلات المدرسية من خلال مواصلات الإمارات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وأكد اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، أهمية الدور الكبير والجهود التي تبذلها إدارات المرور والدوريات في الدولة وجميع القطاعات ذات الاختصاص في المجال المروري، لتقليل وفيات الطرق وضبط أمن الطريق الذي يعتبر الهدف الرئيسي لإدارات المرور والدوريات والذي يستدعي تضافر جميع الجهود للحد من وفيات الحوادث المرورية.

وأشار إلى أهمية التوعية بالسلامة المرورية والمحافظة على أرواح مستخدمي الطريق وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لإدارات المرور والدوريات بالدولة المتمثلة في تقليل الحوادث المرورية والحد من الوفيات الناتجة عنها.