كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| نظرة على جناح موناكو في معرض إكسبو دبي 2020

كشف إمارة موناكو مؤخراً بشكل رسمي عن شعار وتصميم جناحها في إكسبو 2020 دبي، ويحمل الجناح الذي تصل تكلفته إلى 37.6 مليون درهم (9 ملايين يورو) شعار “موناكو 360، عالم من الفرص”، ويمتد على مساحة تصل إلى 17770 متراً مربعاً ضمن منطقة الفرص في موقع إكسبو 2020.

وتم تصميم الجناح ليحاكي بشكله المضلع واستخدامه للألواح الشمسية بكثافة، سياسة الحوكمة الصديقة للبيئة التي تطبقها موناكو، ونشاطاتها المتنوعة لحماية البيئة وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني، وذلك انطلاقاً من الالتزام بتصميم جناح يحقق توازناً بين إنتاج الكهرباء واستهلاكها بمعدل قريب من الصفر، وتماشياً مع التوجه المتمثل في تشييد جناح معظم مواده قابلة لإعادة التدوير.

ويمتد الجناح على عدة طوابق على غرار شوارع موناكو المتعرجة والغنية بالمفاجآت، في دعوة للاستكشاف والتأمل والتفاعل مع بيئة من الموارد الثقافية والأبحاث والدراية العميقة. ويتكون الجناح من منطقة عرض، ومحل هدايا ومطعم في الطابق الأرضي.

وستتاح للزوار فرصة الاطلاع على اثنين من العوالم الرئيسية للمعرض، يحمل الأول اسم “حديقة الفرص” ويستعرض مشاريع وأعمال رائدة تم تأسيسها في موناكو وشتى أرجاء العالم، وسيكون على هيئة حديقة خيالية ملونة تطلق العنان لمخيلة الزوار. وتتمتع جميع مرافق الجناح بخصائص تفاعلية، بواجهات متنوعة تقدم أشكالاً عديدة للتفاعل مع اهتمامات الزوار وشغفهم بالاطلاع.

أما العالم الثاني، فهو معرض يكشف عن “هوية” إمارة موناكو ليأخذ الزوار في عرض غامر وشامل يطلعهم على التاريخ والإرث الثقافي وقيم إمارة موناكو ومواطنيها.

الصور التالية التي نشرتها صحيفة أريبيان بيزنس تأخذنا في جولة افتراضية في موقع إمارة موناكو بمعرض إكسبو دبي 2020.