كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف استمر البناء بدبي على قدم وساق في 2018؟

بلغ عدد رخص البناء – التي اعتمدتها بلدية دبي خلال العام 2018 – خمسين ألف رخصة فيما بلغ عدد المباني المنجزة 6043 مبنى.

وقال سعادة المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي إن إجمالي مساحات البناء المنجزة في 2018 بلغ مائة و خمسة ملايين قدم مربعة بزيادة 6 بالمائه عن 2017 على صعيد النمو العمراني بقطاع الانشاءات بدبي أغلبها مبان متعددة الطوابق”.

و أكد الهاجري أن الأرقام تكشف حجم العمل بقطاع البناء والتشييد والنمو العقاري إذ بلغت المساحات المرخصة لعام 2018 قرابة 13.7 مليون متر مربع منها 11.5 مليون متر مربع للبناء الجديد و2.1 مليون متر مربع للإضافات على مبان قائمة، بحسب وام.

و أوضح أن البلدية وافقت خلال عام 2018 على تسجيل 802 شركة مقاولات جديدة (بأنواعها المختلفة) بإمارة دبي ليصبح العدد الإجمالي لشركات المقاولات المؤهلة بالإمارة 9086 شركة بزيادة 9% عن عام 2017 .

وكشفت دراسة حديثة أن ما يقرب من 44000 وحدة سكنية مع وضع الإنجاز بنسبة لا تقل عن 65% كانت قيد الإنشاء في دبي في نهاية عام 2018.

ووفقًا لأرقام “نبض دبي” ، وهي مبادرة منصة البيانات المفتوحة من “مكتب دبي الذكية”، فإن 33982 وحدة سكنية في هذا الوضع حاليًا، حيث تشهد مناطق جنوب شرق وجنوب غرب دبي أكبر قدر من النشاط.

وتم إصدار هذه الأرقام في وقت سابق من قبل Property Finder التي بينت أن 21014 وحدة سكنية، تضم الشقق والفلل والمنازل، تم الانتهاء منها بحلول الربع الثالث من عام 2018.

وقالت بوابة العقارات الإماراتية: “لقد كان هذا أكثر من عدد الوحدات التي تم تسليمها في السنوات القليلة الماضية، وستساعد المستأجرين على التفاوض للحصول على المزيد من الأسعار التنافسية”.

ومع ذلك، فإن الانخفاض في الأسعار على أساس سنوي إلى جانب العرض الإضافي والطلب المنخفض يعني أنه يمكننا توقع المزيد من الانخفاضات في الأسعار في عام 2019. وهذا يبشر بالخير بالنسبة للمستأجرين على المدى الطويل الذين يمكنهم الآن النظر في ملكية المنازل.

وشملت عمليات التسليم البارزة في العام الماضي 3،761 شقة في الخليج التجاري و 2،015 شقة في منطقة برج خليفة.