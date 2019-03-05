كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| سيارة جي إم سي تيرين تصل إلى الإمارات

وصلت سيارة جي إم سي تيرين 2019 أخيرا إلى الإمارات، حيث جلبت مجموعة من مزايا السلامة الجديدة مع محركين توربينيين جديدين.

من الخارج، تأتي سيارة 2019 تيرين مزودة بشبكة جديدة مع المزيد من الكروم وإضاءة LED جديدة وصورة ظلية تم تعديلها نتيجة لعدة ساعات في نفق الرياح. وتتميز جميع الموديلات الأخرى بمصابيح LED للإضاءة ومصابيح خلفية. المصابيح الأمامية HID ثنائية الوظيفة قياسية، بالإضافة إلى ذلك، تتوفر عجلات قياس 17 بوصة بشكل قياسي ، مع معيار عجلات 18 بوصة.

التصميم الداخلي للسيارة يبرز الشعور “المتميز” بعناصر مثل قطع الألمنيوم الأصلية والمواد اللمسية على لوحة العدادات والأبواب وإلغاء الضوضاء، بحسب موقع carprices.

على طرازات دينالي، يمكن للمالكين الاستفادة من الميزات مثل المقاعد الأمامية ذات التهوية، وفتحة سقف Skyscape الكهربائية، ونظام السماعات Bose المتميز ب 7 مكبرات صوتية، وفتحة رفع كهربائية قابلة للبرمجة بدون استخدام اليدين.

وتم تحسين حزمة تنبيه السائق المتاحة بإضافة فرامل أمامية للمشاة، وميزات السلامة العامة على التضاريس الجديدة مع HD كاميرا للرؤية الخلفية والرؤية المحيطية، وتنبيه الاصطدام الأمامي مع الفرملة التلقائية، المساعدة على البقاء على الطريق مع تحذير مغادرة المسار، وتنبيه حركة المرور الخلفي.

وتأتي سيارة 2019 مع خيار من محرّكين يعملان بشاحن توربيني. محرك DOHC توربو 1.5 ليتر يولد 170hp من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي من تسع نقاط Hydra-Matic. وفي الوقت نفسه، محرك 2.0 ليتر يولد 252HP من خلال نفس الإرسال.

ويبدأ سعر سيارة تيرين من 93.700 درهم بينما تبدأ أسعار دينالي من 141.700 درهم.