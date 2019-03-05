كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مستقبل تطبيقات المحمول وفقا للمطورين في الإمارات العربية المتحدة

متابعة-سنيار: منذ ما يقرب من عقد من الزمان منذ إطلاقه مع حوالي 500 تطبيق ، غيّر متجر App Store التابع لشركة Apple الطريقة التي نتفاعل بها مع هواتفنا الذكية، بما في ذلك قاعدة مستخدمي غير Apple، وبدون App Store ، لن يكون هناك Google Play أو Windows Phone Store أو BlackBerry App World.

يعد متجر التطبيقات حاليًا ثاني أكبر متجر تطبيقات مع ما يقرب من 2 مليون تطبيق متاح، وقد يتخيل المرء أن قسمًا كبيرًا من عملاء المتجر سيأتي من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تكون معدلات انتشار الهواتف المحمولة مرتفعة مقارنةً ببقية دول العالم النامي.

ولكن من المهم ملاحظة أن المنطقة هي أيضًا موطن لمجموعة متزايدة من المطورين الذين ينشئون تطبيقات للمنطقة وخارجها، ومن بينهم “سارة عبد الله”، مؤسّسة تطبيق مكوكي التي تهدف إلى تشجيع الأطفال على قراءة وتطوير مهاراتهم في اللغة العربيّة، والتي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.

وأشارت “سارة عبد الله” إلى أن ارتفاع معدل انتشار الهواتف الذكية في الإمارات، والوقت المنقضي على الهاتف المحمول، وتوفر أحد أسرع خدمات الإنترنت في العالم، يجعل الإمارات سوقاً استهلاكية جذابة للمطورين مثلها.

وفقا لبعض الخبراء، ونظرا للتباطؤ في ابتكار الهواتف الذكية، سيحتاج مطورو التطبيقات إلى إيجاد طرق جديدة لمواكبة اتجاهات سلوك المستهلك والبقاء على صلة.

ولكن ما هي بعض الاتجاهات التي يتم التنبؤ بها؟ وما الذي سيبحث عنه المستهلكون في تطبيق جوّال في السنوات المقبلة؟

عملت “Mashable” مع شركة Apple لتجلب لك بعض الأفكار حول مستقبل صناعة التطبيقات في الإمارات العربية المتحدة.

في جميع تنسيقاتها، كانت تطبيقات الألعاب هي الأكثر شيوعًا وتواصل نموها مع زيادة الطلب على “راحة اللعب أثناء التنقل”.

وقال “راني حماد”، المدير الإداري في “طربوش جيمز”، وهو استوديو ألعاب مستقل مقره في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “إن لعبة رائعة لم تعد كافية، حيث أن شهية المستهلكين تتحول نحو الجودة وسهولة الاستخدام “.

وأضاف: “في عالم اليوم، للحصول على تطبيق ألعاب ناجح في مساحة تعج بالحرك ، يجب أن تكون لديك استراتيجية تسويقية رائعة وتكلفة جيدة لكل رقم تثبيت ومجموعات KPI مذهلة.

وأضاف أن الألعاب هي أيضاً محرك مهم للإختراقات التكنولوجية، وأحد المجالات التي نستكشفها هو الذكاء الاصطناعي.

وقال حماد إنه مع رقاقات الأجهزة المخصصة لمعالجة التعلم الآلي في أحدث الأجهزة، فإن تطبيق هذا في الألعاب أمر وشيك وسوف يثري تجربة المستخدم عند التطبيق الأمثل.

ليس هناك شك في أن الواقع المعزز هي تكنولوجيا تحويلية، وحتى الآن، هناك أكثر من 3000 تطبيق AR على متجر التطبيقات، مثل Kings of Pool و Alice in Wonderland AR Quest و Houzz، مما يخلق طريقة جديدة للعملاء للتسوق والتعلم واللعب.

وسرعان ما ربط محمد قوميلي، مؤسس تطبيق World of Dinosaurs، قوة الجمع بين الواقع المعزز والتعليم معًا في تطبيق واحد.

وقال أن “التطبيقات التعليمية للأطفال استخدمت على نطاق واسع في دعم التعلم خلال ساعات الدراسة وبعدها.”

لقد غيّر النمو السريع للتكنولوجيا الإلكترونية الطريقة التقليدية للالتحاق بالمدرسة، وعزز المعلمين والطلاب على حد سواء إعادة توجيه علاقتهم، فهناك الآن تطبيقات لتدريب عقلك، وتنظيمها مع الواجبات المنزلية، أو حتى توسيع قاعدة المعرفة الخاصة بك.

ووفقاً لعبد الله من ماكوكي، فإن الأطفال هم مفكرون ومحللون وعاملون، انهم ليسوا فقط مستهلكون.

وأضاف: “التعليم ليس أداة لنقل المعلومات، بل إنه قادر على إشراك الطفل في عملية التعلم، وهنا يأتي دور التطبيقات التعليمية الناجحة، وتقدم الخيارات والتفاعل للسماح للأطفال بالتعلم، وهم يلهون. ”