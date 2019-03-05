الامارات | ورشة حول «الجلطة الدماغية» في شرطة أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة حول «الجلطة الدماغية» في شرطة أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع عناصر الإسعاف في مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية على المستجدات في التعامل مع جلطة المخ، خلال ورشة عمل لشرطة أبوظبي عقدت بالتعاون مع مستشفى كليفلاند.
وأكدت أهمية سرعة نقل المصابين بجلطة المخ وإبلاغ المستشفى قبل الوصول إليه، ما يسهم في تقليل خطر الوفيات بنسبة 20%.
وتطرقت الورشة إلى تطوير مهارات المسعفين باستخدام أحدث الوسائل والأدوات في تقديم الرعاية الطبية الأولية للمرضى، وتعزيز استراتيجية شرطة أبوظبي في الأمن والسلامة.
يشار إلى أن إدارة الإسعاف في مديرية الطوارئ والسلامة العامة تتبع مسارات خاصة بجلطتي المخ والقلب، بالتعاون مع المستشفيات.
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