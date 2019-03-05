الامارات | نمو عدد المواليد الجدد في دبي 5.5 %

شكرا لقرائتكم خبر عن نمو عدد المواليد الجدد في دبي 5.5 % والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت الإحصاءات الديموغرافية والحيوية الصادرة عن مركز دبي للإحصاء، أن عدد شهادات الطلاق المسجلة في إمارة دبي تراجع بنسبة 11.05% خلال العام الماضي، وأن 12.1 حالة زواج يومياً مقابل 3.6 حالات طلاق، ووفقاً للإحصاءات التي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، بلغ إجمالي عدد المواليد في دبي 33 ألفاً و320 مولوداً خلال العام الماضي بنمو 5.49% مقارنة بالعام السابق، وشكل الإناث نسبة 48.60% منهم، كما تراجع عدد الوفيات المسجلة في دبي بنسبة 14% خلال العام الماضي إلى 2137 حالة وفاة.

وتفصيلاً، أظهرت البيانات أن إجمالي عدد المواليد في دبي بلغ 33 ألفاً و320 مولوداً خلال العام الماضي، 17 ألفاً و127 مولوداً من الذكور، بنسبة 51.40%، مقابل 16 ألفاً و193 من الإناث، شكلوا 48.60% من إجمالي عدد المواليد الجدد في الإمارة.

وارتفع عدد المواليد الجدد في إمارة دبي بنسبة 5.49% في عام 2018 مقارنة بالعام السابق الذي تم فيه تسجيل 31 ألفاً و585 مولوداً جديداً.

وبلغ إجمالي عدد المواليد الجدد خلال الربع الأول من العام الماضي 8120 مولوداً، مقابل 8400 مولود في الربع الثاني، و8300 و8500 في الربعين الثالث والأخير من العام الماضي على التوالي.

وكشفت البيانات أن عدد عقود الزواج خلال عام 2018 وصل إلى 4441 عقداً، مقابل 1320 شهادة طلاق، أي بمعدل 12.1 حالة زواج يومياً مقابل 3.6 حالات طلاق. وارتفع عدد عقود الزواج المسجلة في دبي بنسبة 1.07% خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق الذي سجل 4394 عقداً، فيما تراجعت شهادات الطلاق بنسبة 11.05% في 2018 مقارنة بالعام السابق الذي سجل 1484 شهادة طلاق.

وبلغ عدد عقود الزواج خلال الربع الأول من العام الماضي 1232 مقابل 1011 في الربع الثاني و1001 و1197 عقداً في الربعين الثالث والأخير، فيما بلغ عدد شهادات الطلاق في الربع الأول 363 شهادة و349 في الربع الثاني، مقابل 273 شهادة و335 في الربعين الثالث والأخير.

ووصل عدد الوفيات المسجلة في عام 2018 إلى 2137 حالة وفاة منها 1424 للذكور مقابل 713 للإناث، وبلغ إجمالي عدد الوفيات في الربع الأول 503 حالات وفاة مقابل 544 في الربع الثاني و530 و560 في الربعين الثالث والرابع، وشكل الذكور نسبة 66.64% من إجمالي الوفيات مقابل 33.36% للإناث.

وتراجع عدد الوفيات المسجلة في دبي بنسبة 14% خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق الذي سجل فيه 2485 حالة وفاة.

وبلغ تعداد سكان إمارة دبي ثلاثة ملايين و192 ألفاً مع نهاية الربع الرابع من عام 2018، منهم مليونان و233 ألفاً من الذكور و959 ألفاً من الإناث، ليشكل الذكور نسبة 69.96% من إجمالي تعداد السكان، ووصل إجمالي عدد الأفراد النشطين خلال ساعات الذروة في دبي إلى أربعة ملايين و382 ألف نسمة.

11 %

تراجعاً في حالات

الطلاق في دبي

خلال 2018.