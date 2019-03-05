الامارات | 70 ممارساً وخبيراً يشاركون في «الدولي للاتصال الحكومي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 70 ممارساً وخبيراً يشاركون في «الدولي للاتصال الحكومي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، عن انطلاق فعاليات الدورة الثامنة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في 20 مارس الجاري، تحت شعار «تغيير سلوك.. تطوير إنسان»، بمشاركة نحو 70 ممارساً وخبيراً في الاتصال من مختلف بلدان العالم، يقدمون 37 جلسة حوارية وملهمة، وسلسلة من ورش العمل والملتقيات التفاعلية.

وأكد خلال اللقاء الإعلامي التفاعلي، الذي أقيم في مسرح المجاز، أن الدورة الثامنة من المنتدى تركز على وضع آليات لتحليل السلوك البشري، وتبني أحدث استراتيجيات التوعية وتغيير سلوك الأفراد، وتعزيز إسهامهم في تغيير النظرة الاجتماعية للتعليم، وتحفيز شركاء العملية التعليمية لبناء ثقافة مهارات المستقبل، وتغيير العقلية الصحية وتأصيل الإيجابية وسبل السعادة المستدامة.

بدوره، قال مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، طارق سعيد علاي، إن المنتدى يحرص على إطلاق المبادرات والأنشطة التي تواكب أهدافه وتطلعاته، لافتاً إلى عدد من فعاليات الدورة الثامنة، منها لعبة (الشارقة 2071) لتغيير السلوك بالتعاون مع دائرة الحكومة الإلكترونية، وإطلاق إصدار خاص بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بعنوان (الاتصال الحكومي.. ممارسات ودراسات)، ومنصات تفاعلية هي (منصة باحثون، منصة جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، ومنصة الابتكار).

وأضاف أن الفعاليات الجديدة للمنتدى تشمل محطات لاكتشاف الذات، وخطابات وجلسات تفاعلية ملهمة، وجلسات عصف ذهني مخصصة لليافعين والأطفال وذوي الإعاقة وأولياء الأمور وموظفي وخبراء الاتصال الحكومي، وملتقيات متخصصة.

وأوضح علاي أن المنتدى لهذا العام يستضيف «معرض 50 عاماً من المشاركة إلى الاستضافة»، بالتعاون مع إكسبو 2020، الذي يسلط الضوء على التاريخ الحافل لمشاركة الإمارات في معارض إكسبو الدولية منذ عام 1970، وحتى اليوم الذي أعلن فيه عن اختيار الإمارات لاستضافة إكسبو 2020.

وسيشهد المنتدى إطلاق مبادرة بعنوان «60 دقيقة اتصال»، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يتعرف خلالها المشاركون إلى إطار عمل مجرب في مجال التسويق الاجتماعي، بهدف الوصول إلى مرحلة تغيير المواقف والسلوك.