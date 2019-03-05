الطباعة ثلاثية الأبعاد تنقذ مريضة

أبوظبي (الاتحاد) نجح الأطباء في «هيلث بوينت» ومستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، وكلاهما من مرافق الرعاية الصحية التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، في إنقاذ ف.خ، البالغة من العمر 35 عاماً، من الشلل بفضل التشخيص السريع لإصابتها بورم عصبي والجراحة المعقدة التي أجريت لها لاستئصاله.

عندما لجأت المريضة إلى «هيلث بوينت»، اكتشف الأطباء هناك إصابتها بورم بطيء النمو ينشأ في غلاف الأعصاب في الحبل الشوكي ثم يكبر حجمه ويبدأ بالضغط على الحبل الشوكي ويسبب ضعفاً وإحساساً بالخدر، وقرروا إحالتها فوراً إلى مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، وهناك أجريت لها الجراحة المعقدة لاستئصال الورم بعد أن أجرى الأطباء كامل استعداداتهم باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تفيد في التخطيط للعمليات الجراحية، بما يناسب الطبيعة التشريحية الفريدة لكل مريض. وتعتمد هذه التقنية على تحويل الصور الطبقية المحورية إلى نموذج رقمي واستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد تقوم بترتيب الطبقات بعناية الواحدة تلو الأخرى حتى يتكون الشكل النهائي.

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