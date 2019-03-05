النقل المتكامل يطلق "تنقل بسهولة" في المقطع

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت دائرة النقل في أبوظبي، ممثلة بمركز النقل المتكامل عن إطلاق خدمة دائرية مجانية جديدة بالحافلات الصغيرة بمنطقة المقطع، ضمن مبادرة «تنقل بسهولة» التي أطلقتها الدائرة مؤخراً لتعزيز مستوى رضا المتعاملين، وتلبية احتياجاتهم.

وشملت الخدمة الجديدة مسارين، الأول ينطلق من شارع الخور – دائرة النقل المركز الرئيس في منطقة المقطع باتجاه الجمعية التعاونية ومن ثم إلى نقطة تبديل الحافلات على شارع 22 بالمقطع، والعودة إلى شارع الخور دائرة النقل. بينما المسار الثاني ينطلق من شارع الخور – دائرة النقل إلى نقطة تبديل الحافلات على شارع 22 بالمقطع، ويتجه بعدها إلى شارع الجمعية التعاونية، ثم الرجوع إلى شارع الخور- دائرة النقل، وذلك بمعدل تقاطر زمني كل 15 دقيقة في أثناء ساعات الذروة و30 دقيقة في الساعات الاعتيادية، ومن الساعة 6,30 صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً.

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