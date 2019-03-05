"الجلطة الدماغية".. ورشة لشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) اطلع عناصر الإسعاف في مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية على المستجدات في التعامل مع جلطة المخ خلال ورشة عمل لشرطة أبوظبي عقدت بالتعاون مع مستشفى كليفلاند.

وأكدت الورشة أهمية سرعة نقل المصابين بجلطة المخ وإبلاغ المستشفى قبل الوصول إليها ما يسهم في تقليل خطر الوفيات بنسبة تقارب 20 ‎%‎، وتطرقت إلى تطوير مهارات المسعفين باستخدام أحدث الوسائل والأدوات في تقديم الرعاية الطبية الأولية للمرضى، وتعزيز استراتيجية شرطة أبوظبي في الأمن والسلامة.

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