"الاستعداد الجيني للسرطان" تحت المجهر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت كل من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وصندوق الوطن، أمس، عن تعاونهما في مشروع لدراسة الاستعداد الوراثي للإصابة بالسرطان في دولة الإمارات، والذي سيساهم في إنقاذ الأرواح، وتقليل تكاليف الرعاية الصحية، والاستفادة من عمليات نقل الأعضاء.

وسيقوم المشروع، الذي سيجريه مركز التكنولوجيا الحيوية في جامعة خليفة بدراسة ملامح الحمض النووي للمرضى الإماراتيين، في محاولة لتحديد العلامات الجينية، التي ستساعد في تشخيص وتصنيف السرطانات، كما سيوفر فهم التركيب الوراثي للمريض الإماراتي فرصة لتخصيص الأنظمة العلاجية لتحسين العلاج. كما سيقوم «صندوق الوطن» برعاية هذا المشروع من خلال منصة researcher.ae، التي يدعمها الصندوق، والتي تدعم بدورها 44 مواطناً، من خلال 16 مشروعاً حتى الآن في جميع أنحاء الدولة.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «إن تعاوننا مع صندوق الوطن يعكس التزامنا بمتابعة إجراء البحوث المتقدمة في المجالات ذات الأهمية لدولة الإمارات والمنطقة بشكل عام، وبصفتها مؤسسة أكاديمية بحثية في المقام الأول، تفخر جامعة خليفة بالمساهمة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، بما فيها قطاع الرعاية الصحية، من خلال الاكتشافات العلمية». وقال محمد تاج الدين القاضي، المدير العام لشركة «صندوق الوطن»: «نحن على دراية كاملة بتحيز البيانات في دراسات الحمض النووي الحالية، حيث لا تتم دراسة الأشخاص من أصول عربية بشكل شامل، الأمر الذي أدى إلى أن تكون تلك الاختبارات الجينية أقل ملاءمة وأقل دقة لهذه المنطقة من العالم، وإن تعاوننا مع جامعة خليفة سيعالج هذه المشكلة بشكل مباشر، الأمر الذي سيؤدي إلى اختبارات أكثر دقة، يمكنها إنقاذ الأرواح، وتوفير المليارات من التكاليف، كما سيعزز القطاع البحثي في الدولة، ويضعها على خريطة الدول المصدرة للمعرفة والتكنولوجيا».

ويرأس المشروع الدكتورة حبيبة الصفار، مدير مركز جامعة خليفة للتكنولوجيا الحيوية والأستاذ المشارك في قسم الهندسة الطبية الحيوية، ويساعدها الدكتور غوان تاي، أستاذ مشارك في الهندسة الطبية الحيوية في جامعة خليفة.