تطبيق ذكي لرخصة القيادة الدولية

أبوظبي (الاتحاد)

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية الحصول على رخصة قيادة دولية وبشكل كامل لمراحل الخدمة كافة من طلب ودفع رسوم والموافقة لغاية طبع الرخصة وإرسالها عبر البريد، لتكون العملية الآن بشكل شامل، بعد أن كانت الوزارة قد أدخلت هذه الخدمة أواخر عام 2018 عبر تطبيقها الذكي (moiuae).

وقال العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات بوزارة الداخلية، رئيس مجلس الخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي: «إطلاق هذه الخدمة يتماشى بالكامل مع مبادرة الحكومة الذكية من أجل توفير الخدمات للجمهور حيثما كانوا، وعلى مدار الساعة، ورؤية الإمارات 2021، التي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق جودة حياة عالية لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها في بيئة معطاءة مستدامة، مبنية على خدمات حكومية عالمية المستوى».

وتحدث العقيد فيصل محمد الشمري، مدير إدارة الحوكمة، عضو وأمين سر مجلس الخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي، عن أن الوزارة تبنت رؤية الحكومة لزيادة فعالية الخدمات لإحداث نقلة نوعية في كيفية تقديم تلك الخدمات.

من ناحيته، قال محمد بن سليم، رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: «توفر وزارة الداخلية ضمانة وحماية حقيقية للمجتمع الإماراتي. إن تقديمها لرخص القيادة الدولية من خلال قنواتها الذكية، تأكيد لبناء مشاريع تخدم دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون من طلائع الدول المتقدمة في تعزيز التحول الذكي».

كما أوضح أن إجراءات طلب رخصة القيادة الدولية بسيطة للغاية، وبمجرد إصدارها تكون صالحة لمدة عام واحد. وتشكل رخصة القيادة الدولية دليلاً قانونياً لسلطات المرور على الطرق في الدول الأجنبية على أن السائق يحمل رخصة قيادة سارية المفعول في بلد إقامته. كما ستساعد في حمايتك وعائلتك في حالة حدوث أضرار عرضية للمركبة نتيجة لحادث أثناء وجودك بالخارج، وذلك نظراً لوجود رخصة القيادة الدولية في أحكام وثيقة التأمين القانونية المطلوبة، كما يمكن استعمالها كوثيقة تعريفية في حال فقدان الهوية القانونية مثل جواز السفر.