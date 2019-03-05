حمدان بن محمد: الإنسان الإماراتي يلعب دوراً مؤثراً في دفع مسيرة التنمية المستدامة

دبي (وام) أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن تمكين الإماراتيين وقيادتهم للقطاعات الاستراتيجية يشكلان ضماننا ورهاننا لمستقبل مشرق، وتوطينهم في الوظائف الاستراتيجية يشكل أولوية حكومية تستلزم تضافر الجهود كافة وتكاملها، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى ضرورة توفير فرص العمل المناسبة التي تحقق للفرد الإماراتي مستوى المعيشة والرفاهية الذي ينشده، وتجعله عنصراً فاعلاً في مسيرة النهضة الشاملة، مشدداً سموه على أن خطط واستراتيجيات الإمارة تتمحور حول بناء الإنسان الإماراتي وتطوير مهاراته لإعداده للمستقبل، وجعله دعامة صلبة لاقتصاد دبي، مشيراً سموه إلى أن الفرد الإماراتي يلعب دوراً مؤثراً في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ودفع مسيرة التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي اجتماع المجلس الذي عقد في مكتبة الصفا للفنون والتصميم دعماً للثقافة والفنون، وتزامناً مع شهر القراءة، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس التنفيذي.

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