اختتام برنامج "القيادات العربية"

دبي (الاتحاد) اختتمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، برنامج القيادات العربية والتميز الحكومي بعنوان «الإبداع والابتكار في العمل الحكومي، والذي استهدف تمكين نخبة من القيادات العربية الحكومية من التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي، من خلال برنامج تدريبي متكامل يستهدف الارتقاء بالأداء المؤسسي والمساهمة في دعم الأداء الحكومي، عبر الاطلاع على أدوات القيادة والإدارة المعاصرة وأفضل الممارسات الحكومية العالمية بشكل عام والإماراتية بشكــل خاص.

وسجل البرنامج -الذي جرى تنظيمه بالتعاون مع معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة - مشاركة متميزة من 32 من القيادات الحكومية من المملكة العربية السعودية، يمثلون مجموعة من القطاعات الحكومية والأكاديمية المختلفة، والذين شاركوا في ورشات عمل ومحاضرات نظرية وعملية وزيارات ميدانية مكثفة على مدى 5 أيام، وتركزت محاور البرنامج على عدد من الموضوعات الأساسية المرتبطة بمستقبل العمل الحكومي.

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية:«لدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية رؤى مشتركة تهدف إلى تطوير العمل الحكومي والارتقاء به إلى مستويات ريادية».

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