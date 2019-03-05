ولي عهد دبي يحضر أفراح الهاجري والحربي

دبي (وام) حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفل الاستقبال الذي أقامه مطر سيف بن لاحج الهاجري في قلعة الرمال على طريق دبي - العين، مساء أمس، لمناسبة زفاف نجله سيف إلى كريمة محمد جابر عبدالله الحربي. وهنأ سموه العروسين، متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة، وبارك لآل الهاجري والحربي أفراحهم.

كما حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، حفل الاستقبال الذي أقامه مطر سيف بن لاحج الهاجري، بمناسبة زفاف نجله سيف على كريمة محمد جابر عبدالله الحربي. كما حضر الحفل الذي أقيم، مساء أمس في قلعة الرمال طريق دبي - العين، الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات والمسؤولين، وجمع من المهنئين والأهل والأصدقاء.

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