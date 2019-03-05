حصة تهلك وكيلاً مساعداً لـ"تنمية المجتمع"

دبي (الاتحاد) أصدر مجلس الوزراء القرار رقم «28م/‏2و» لسنة 2019م، والذي تمت بموجبه ترقية حصة عبد الرحمن تهلك وتعيينها بمنصب الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، بعد أن كانت تشغل منصب مستشار الوزارة.

وانضمت حصة تهلك في عام 2016 لوزارة تنمية المجتمع بمسمى مستشار الوزارة، وتشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي للابتكار، وتمكنت خلال فترة عملها في الوزارة، من استحداث محور التطوع في وزارة تنمية المجتمع، وأشرفت على مشاريع مختلفة تنوعت بين السياسات، وتطوير الخدمات، والابتكار، والاتصال الحكومي. كما عملت على مشاريع عام الخير التي تضمنت 13 مشروعاً.

وتشغل حصة تهلك عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وفي عام 2018 حازت على جائزة المرأة العربية استحقاقاً لإنجازاتها.

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