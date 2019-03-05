"بين الإنجاز والإعجاز" محاضرة غداً

أبوظبي (الاتحاد) ينظِّم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية محاضرة، بعنوان «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في يوبيله الفضي بين الإنجاز والإعجاز»، يلقيها السفير الدكتور موفق محمد العجلوني، أستاذ العلوم السياسية وتاريخ الحضارات، بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم غد الأربعاء، في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بمقر المركز في أبوظبي. وتأتي هذه المحاضرة في إطار احتفالات مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بيوبيله الفضي، بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على تأسيسه.

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