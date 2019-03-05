برعاية الشيخة فاطمة.. مؤتمر "المرأة الإماراتية" ينطلق غداً في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية عن عقد المؤتمر الثاني للجمعية يوم غد الأربعاء تحت عنوان «المرأة الإماراتية ريادة عالمية على نهج زايد»، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح. وينعقد المؤتمر الذي يقام مرة كل سنتين بالتعاون مع وزارة الداخلية والاتحاد النسائي العام، في فندق «روز وود» بأبوظبي. وتشارك في المؤتمر شخصيات من داخل الدولة وخارجها، بالتزامن مع الاحتفالات بيوم المرأة العالمي، وذلك بهدف تسليط الضوء على إنجازات المرأة الإماراتية في ظل تبني القيادة الرشيدة لاستراتيجية دعم وتمكين المرأة في كل المجالات.

جاء ذلك في كلمة للواء العبيدلي، ألقاها نيابة عنه الدكتور خالد عبد الله النقبي عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في فندق «روز وود» بأبوظبي، بحضور فاطمة الحوسني عضو مجلس إدارة الجمعية وعدد من أعضاء الجمعية، وممثلين عن وزارة الداخلية والاتحاد النسائي العام ومجلة «999» الشريك الإعلامي للجمعية ولمؤتمر «المرأة الإماراتية» والشركات الراعية، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين. وأكد العبيدلي أن ما حققته ابنة الإمارات من إنجازات سيظل واحداً من أبرز الفصول في السجل الناصع للأب المؤسس وباني نهضتها الحديثة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وما أصبحت تعيشه اليوم في ظل القيادة الرشيدة.

وتوجه بتحية إجلال وإكبار إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على تكرمها برعاية مؤتمر «المرأة الإماراتية»، وللفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على تكرمه بدعم المؤتمر، ولمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح على تكرمه بحضور المؤتمر، مشيداً بالأيادي البيضاء لسموهم في رعاية ودعم المرأة الإماراتية لتحقيق ريادتها العالمية في العديد من المجالات.