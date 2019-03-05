"أدنوك": الخدمة المتميزة في محطاتنا مجاناً للصيادين

سعيد أحمد (أم القيوين)

أكدت شركة «أدنوك» للتوزيع، أن خدمة تعبئة البنزين المتميزة في محطاتها البحرية ستقدم مجاناً للصيادين، ولن تفرض رسوماً عليها، مؤكدة أن العمل على رصيف الميناء يحتاج إلى عامل يقوم بإعطاء العميل المضخة بطريقة سليمة، تحافظ على سلامة الصيادين والموقع.

وقالت في تصريحات لـ«الاتحاد» إن لديها 21 محطة خدمة بحرية على مستوى الدولة، بينها 6 محطات في أبوظبي، تضم موظفين تم تدريبهم على كيفية التعامل مع الحوادث المختلفة، لافتة إلى أن العمل في المضخة البحرية مختلف، لكونه يركز بشكل أساسي على السلامة والأمان، واتباع اشتراطات الوقاية من الحرائق.

وأضافت «أدنوك» أنها تقوم بتعبئة الوقود باستخدام أكثر الوسائل أماناً على سطح الماء، من خلال قيام العامل بإعطاء المضخة للعميل من على رصيف الميناء ليضعها الأخير في خزان القارب، وبعد التأكد من توصيل المضخة بالشكل السليم، يقوم العامل بإطلاق عملية تدفق الوقود، وهو ما يجعل العملية أكثر أماناً من القفز بين القارب والرصيف، كما أنه يضمن وجود شخص متخصص لتشغيل وإطفاء ضخ الوقود في الوقت المناسب.

وأشارت إلى إن الإقبال كبير على خدمات تزويد الوقود للمحركات الداخلية والخارجية، التي تعتمد على الديزل والجازولين والوقود الخاص، حيث تسجل محطات أبوظبي البحرية نحو 10 آلاف عملية شراء شهرياً، مشيرة إلى أنها التزمت بهذه العملية منذ البداية لضمان السلامة والأمان، وهذا يتم مجاناً من دون أية رسوم خدمة تفرض على الصيادين.