مصر.. الإفراج عن العشرات في قضية "اعتصام رابعة"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty شوكان من بين المفرج عنهم

ومن بين المفرج عنهم المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، بعد قضائه عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات.

وكانت محكمة جنايات مصرية أدانت، في سبتمبر الماضي، شوكان بـ"الانتماء إلى جماعة إرهابية"، وقضت بسجنه خمس سنوات عقب الإفراج عنه، وهي مدة كان قد أمضاها بالفعل.

واليوم، قالت مصادر أمنية إن السلطات أفرجت "شرطيا" عن بعض المحكومين، مما يعني وضعهم تحت الملاحظة الأمنية، وإلزامهم بضرورة مراجعة مقار الشرطة في محال إقامتهم بشكل دوري.

يذكر أن قوات الجيش والشرطة فضت الاعتصام المسلح لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في ميدان رابعة العدوية، في حي مدينة نصر، بشرق القاهرة، في 14 أغسطس 2013.