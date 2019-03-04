وفاة طالبة مصرية إثر سقوط جزء من جسر حديدي

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الطفلة توفيت فورا

وبحسب موقع "البوابة نيوز" فإن الفتاة المصرية كانت تسير في الشارع عندما انهار جزء من سور الجزء السور الحديدي ليسقط فوقها في لحظة مأساوية.

وأوضح الموقع أن غرفة عمليات المرور، تلقت إشارة من شرطة النجدة، مفادها سقوط أجزاء حديدة من جسر أحمد عرابي، ووقوع ضحايا.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتم الدفع بسيارة إسعاف حيث جرى نقل جثة الطالبة العشرينية التي لفظت أنفاسها الأخيرة إثر الحادث إلى المستشفى العام.

وأوضح المصدر أن الإدارة العامة للمرور في محافظة القيلوبينة أرسلت آليات لرفع حطام الحادث.