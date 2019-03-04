وبحسب موقع "البوابة نيوز" فإن الفتاة المصرية كانت تسير في الشارع عندما انهار جزء من سور الجزء السور الحديدي ليسقط فوقها في لحظة مأساوية.
وأوضح الموقع أن غرفة عمليات المرور، تلقت إشارة من شرطة النجدة، مفادها سقوط أجزاء حديدة من جسر أحمد عرابي، ووقوع ضحايا.
وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتم الدفع بسيارة إسعاف حيث جرى نقل جثة الطالبة العشرينية التي لفظت أنفاسها الأخيرة إثر الحادث إلى المستشفى العام.
وأوضح المصدر أن الإدارة العامة للمرور في محافظة القيلوبينة أرسلت آليات لرفع حطام الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طالبة مصرية إثر سقوط جزء من جسر حديدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.