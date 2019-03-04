المجلس التنفيذي: قراران بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة العامة و"أبوظبي لخدمات الصرف الصحي"

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة العامة برئاسة سعادة الدكتور محمد راشد الهاملي. ونص القرار على عضوية كل من اليازية علي الكويتي وعقيل عبدالله ماضي و سالم سلطان الظاهري و علي مرشد المرر. كما أصدر المجلس قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي برئاسة سعادة مبارك عبيد الظاهري. ونص القرار على عضوية كل من أصحاب السعادة والسادة محمد علي الشدي المنصوري وعيسى مبارك علي راشد المزروعي والدكتورة شيخة سالم عبيد الظاهري وراشد مصبح المنعي والدكتورة أسماء إبراهيم المناعي وموزة سهيل محمد المهيري.

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