شرطة عجمان تخفض مخالفات المرور 50% للملتزمين

أعلنت شرطة عجمان عن تخفيض مخالفات المرور بنسبة 50 في المائة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وبمناسبة عام التسامح.

وقال سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان إن القرار سيستفيد منه فقط السائقين الذين سيلتزمون بعدم ارتكاب مخالفات مرورية على مدار 6 أشهر متتالية من تاريخ تحرير المخالفة والذين سيتم تخفيض كافة مخالفتهم السابقة شرط التزامهم بمرور ستة أشهر على تاريخ ارتكاب اخر مخالفة.

ودعها سعادته كافة السائقين إلى الالتزام بقوانين السير والمرور والحرص على عدم ارتكاب أية مخالفات قد تؤدي إلى عدم استفادتهم من المبادرة.