أعلنت شرطة عجمان عن تخفيض مخالفات المرور بنسبة 50 في المائة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وبمناسبة عام التسامح.
وقال سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان إن القرار سيستفيد منه فقط السائقين الذين سيلتزمون بعدم ارتكاب مخالفات مرورية على مدار 6 أشهر متتالية من تاريخ تحرير المخالفة والذين سيتم تخفيض كافة مخالفتهم السابقة شرط التزامهم بمرور ستة أشهر على تاريخ ارتكاب اخر مخالفة.
ودعها سعادته كافة السائقين إلى الالتزام بقوانين السير والمرور والحرص على عدم ارتكاب أية مخالفات قد تؤدي إلى عدم استفادتهم من المبادرة.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة عجمان تخفض مخالفات المرور 50% للملتزمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.